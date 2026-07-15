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सांसें टूट गईं, पर नहीं जागा बैंक का ‘अंधा’ सिस्टम! सिर्फ 8 हजार रुपये के लिए घुट-घुटकर ‘रतन लकड़ा’ ने तोड़ दिया दम

झारखंड के 75 वर्षीय रतन लकड़ा की ऐसी दास्तां, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है. जब अपनों के इलाज के लिए खाते में जमा 8,000 रुपये भी काम न आ सके...

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 8:26:23 PM IST

झारखंड के 75 वर्षीय रतन लकड़ा की ऐसी दास्तां, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है. जब अपनों के इलाज के लिए खाते में जमा 8,000 रुपये भी काम न आ सके...
झारखंड के 75 वर्षीय रतन लकड़ा की ऐसी दास्तां, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है. जब अपनों के इलाज के लिए खाते में जमा 8,000 रुपये भी काम न आ सके...


क्या किसी इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 8,000 रुपये हो सकती है? शायद नहीं। लेकिन जब व्यवस्था संवेदनहीन हो जाए, तो अपनी ही कमाई पाने के लिए भी इंसान को अपनी सांसों की बाजी लगानी पड़ती है.

यह कहानी झारखंड के 75 वर्षीय बुजुर्ग रतन लकड़ा और उनके बेबस परिवार की है. बीमारी के सबसे नाजुक दौर में जब उन्हें अपने ही खाते में जमा पेंशन के पैसों की सबसे सख्त जरूरत थी, तब बैंक के कागजों, हस्ताक्षरों और नियमों के एक ऐसे चक्रव्यूह ने उन्हें घेर लिया जिससे निकलना नामुमकिन हो गया. आखिर क्या हुआ उस मजबूर परिवार के साथ? आइए जानते हैं…

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क्या है पूरी घटना?

यह झकझोर देने वाली घटना झारखंड के गढ़वा जिले के बड़गढ़ गाँव की है. 75 साल के रतन लकड़ा टीबी से पीड़ित थे. उनके बैंक खाते में पेंशन के करीब 8,000 रुपये जमा थे, जिसका इस्तेमाल उनका परिवार उनके इलाज के लिए करना चाहता था. लेकिन बैंक का कहना था कि पैसे निकालने से पहले ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट करना जरूरी है.

रतन लकड़ा की बहू, फूलमनी लकड़ा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वे पिछले साल अक्टूबर से ही ‘झारखंड ग्रामीण बैंक’ की शाखा के चक्कर काट रही थीं. उन्हें कभी इस काउंटर से उस काउंटर भेजा जाता, तो कभी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के पास जाने को कहा जाता. लेकिन किसी ने भी उन्हें सीधे और साफ शब्दों में यह नहीं समझाया कि आखिर यह केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी.

फूलमनी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, ‘मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी करके पूरे परिवार का पेट पालती हूँ. मेरे पति दृष्टिबाधित (देख नहीं सकते) हैं और घर में पांच छोटे बच्चे हैं. हमें पूरी उम्मीद थी कि ससुर जी की पेंशन के पैसों से उनका इलाज हो जाएगा. जब मेरी सास अक्टूबर में बैंक गईं, तो उन्हें बताया गया कि केवाईसी के बिना पैसे नहीं मिलेंगे. यही बात हर महीने दोहराई जाती रही. मार्च से मैंने खुद बैंक जाना शुरू किया, लेकिन हर बार मुझे एक से दूसरे अधिकारी के पास दौड़ाया जाता रहा.’

फूलमनी बताती हैं कि एक दिन बैंक में आए एक अन्य ग्राहक ने उन्हें दया खाकर बताया कि वहां मेज पर रखे एक खास फॉर्म को भरना होगा. फूलमनी का कहना है कि अगर बैंक कर्मियों ने यह बात उन्हें पहले दिन ही बता दी होती, तो शायद इतना वक्त बर्बाद न होता. फॉर्म भरने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुईं; अब मामला मैनेजर के दस्तखत पर अटक गया, जिसमें करीब दो महीने का समय लग गया.

जब सांसें उखड़ रही थीं, तब बैंक कह रहा था-‘तमाशा मत करो’

जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे, रतन लकड़ा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी. लाचार होकर फूलमनी अपने बीमार ससुर को ऑटो-रिक्शा में लादकर बैंक तक ले जाने लगीं. उन्होंने रोते हुए बैंक के मैसेंजर नंदलाल राम से मिन्नतें कीं कि मैनेजर साहब एक बार बाहर आकर मरीज की हालत देख लें और पैसे जारी कर दें. लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ बेरुखी मिली. उनसे कहा गया, ‘यहाँ तमाशा मत करो, साहब मीटिंग में हैं.’

फूलमनी बैंक वालों के आगे हाथ जोड़ती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं कि उन्हें ससुर को 80 किलोमीटर दूर पलामू जिले के डाल्टनगंज सदर अस्पताल ले जाना है. अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक करने तक के पैसे नहीं थे, और वो पैसे इसी खाते में बंद पड़े थे. आखिरकार, सिस्टम की इस क्रूर देरी के बीच, 6 जुलाई को रतन लकड़ा की सांसें टूट गईं.

बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए और टूटे हुए परिवार ने बैंक की गढ़वा शाखा के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया. जब मामला गरमाया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत जांच के आदेश दिए. इसके बाद बैंक कर्मचारी नंदलाल राम को निलंबित कर दिया गया और बैंक मैनेजर कृष्ण राम का तबादला कर दिया गया. हालांकि, सस्पेंड हुए कर्मचारी का दावा है कि उसे सिर्फ ‘बलि का बकरा’ बनाया गया है.

जांच की दलीलें और सिस्टम के अपने तर्क

इस संवेदनशील मामले की जांच रंका के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) मोहम्मद परवेज ने की। उन्होंने माना कि शुरुआती जांच में बैंक की तरफ से लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि, ‘रतन लकड़ा की मौत को सीधे तौर पर केवाईसी (KYC) में हुई देरी से जोड़कर देखना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि उनका ई-केवाईसी 9 जून को ही पूरा हो चुका था (यानी मौत से करीब एक महीने पहले).’

बैंक के पलामू रीजनल मैनेजर अरुण कुमार का कहना है कि परिवार को 9 जून को ही बता दिया गया था कि केवाईसी पूरा हो गया है और वे पैसे निकाल सकते हैं. उनके मुताबिक, परिवार ने जांच में बताया कि घर में शादी होने के कारण वे तुरंत पैसे निकालने नहीं आ सके थे.

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