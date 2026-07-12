प्रकृति का अद्भुत चमत्कार, अंबा नदी में मिला विदेशी और दुर्लभ ‘एल्बिनो एलीगेटर गार’ मछली

Albino Alligator Gar in Amba River: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका के वावे गांव के पास बहने वाली अंबा नदी में एक अत्यंत दुर्लभ और अनोखी मछली पाई गई है. इस विदेशी प्रजाति की मछली का नाम ‘एल्बिनो एलीगेटर गार’ है, जो अपने चमकदार पीले और नारंगी रंग के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

सुधागड वावे गांव के स्थानीय युवक कैलास हिलम और केतन म्हसके रोज की तरह नदी किनारे टहलने गए थे. इसी दौरान उन्हें नदी के पात्र में यह आकर्षक रंग की मछली मृत अवस्था में दिखाई दी. नदी में इस तरह का अनोखा जीव मिलने से पूरे क्षेत्र में उत्सुकता और चर्चा का माहौल. है.

इससे पहले मिला था सांप

प्राकृतिक रूप से होने वाले ऐसे दुर्लभ आनुवंशिक परिवर्तन (एल्बिनो अवस्था) की यह जिले में दूसरी घटना मानी जा रही है. हाल ही में माणगांव शहर में अतिवृष्टि के दौरान जमीन से बाहर निकला एक दुर्लभ सफेद रंग का विषहीन ‘एल्बिनो चंचु वाला’ सांप भी मिला था. उसी प्रकार इस मछली के शरीर में प्राकृतिक रंगद्रव्यों की कमी या अनुपस्थिति के कारण इसे यह अनोखा रंग प्राप्त हुआ है.

क्या है खासियत?

वन्यजीव विशेषज्ञ ने बताया कि गार प्रजाति की मछलियां अपने लंबे नुकीले मुंह और मगरमच्छ जैसे जबड़ों के लिए जानी जाती हैं. सामान्यतः इन मछलियों का रंग गहरा या धूसर होता है लेकिन आनुवंशिक बदलावों के कारण इस विशेष मछली का रंग पूरी तरह सफेद अथवा चमकदार पीला-नारंगी हो गया है.