Home > देश > टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती

टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती

Bengaluru Woman Rapido: बेंगलुरु की एक महिला के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी की सवारी एक बुरे सपने में बदल गई. 32 साल की सानी कृष्णा 17 जून को काम पर जाने के लिए रैपिडो बाइक से निकली थीं. बाइक का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कृष्णा को कई चोटें आईं.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 8:36:10 PM IST

rapido accident
rapido accident


Bengaluru Woman Rapido: बेंगलुरु की एक महिला के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी की सवारी एक बुरे सपने में बदल गई. 32 साल की सानी कृष्णा 17 जून को काम पर जाने के लिए रैपिडो बाइक से निकली थीं. बाइक का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कृष्णा को कई चोटें आईं. उन्होंने आरोप लगाया है कि एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने और इलाज का खर्च 20 लाख रुपये से ज़्यादा होने के बावजूद रैपिडो ने उन्हें ज़रूरी मदद नहीं दी.

महिला पर से गुजरा ट्रेक्टर 

कृष्णा का आरोप है कि एक्सीडेंट 17 जून को बागमाने टेक पार्क के पास हुआ, जब जिस रैपिडो बाइक पर वो जा रही थीं, वह एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर की लापरवाही से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो सड़क पर गिर गईं और ट्रैक्टर उनके ऊपर से गुज़र गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, कई सर्जरी हुईं और बाद में उन्हें आगे के इलाज के लिए केरल के एक अस्पताल में ले जाया गया.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: आप पापी हैं या पुण्यात्मा? उत्तराखंड का यह रहस्यमयी झरना खुद कर देता है फैसला, सहदेव की कहानी से जुड़ी है मान्यता

9 पसलियां टूटीं और…

कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती बताते हुए एक वीडियो में कहा, “मेरी इमरजेंसी में स्प्लेनेक्टोमी (प्लीहा निकालने का ऑपरेशन) हुई और मुझे लिवर में गंभीर चोट, नौ टूटी हुई पसलियां, फेफड़े का कोलैप्स होना और चेहरे पर गंभीर चोट जैसी समस्याएं हुईं. मेरे इलाज और अस्पताल का खर्च पहले ही 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो चुका है, जिससे मेरे और मेरे परिवार पर मेरे चल रहे इलाज और जीवन भर की देखभाल का भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है.” कृष्णा ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के रैपिडो के दावों के बावजूद, कंपनी एक्सीडेंट के बाद कोई ठोस मदद देने में नाकाम रही.

ये भी पढ़ें:  ससुर ने की 25 औरतों से शादी, धोखेबाज निकला दामाद, BJP विधायक ने बेटी के ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप

Tags: AccidentBengluru News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026

बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

August 8, 2026
टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती
टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती
टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती
टूटी पसलियां, लीवर में चोट.., रैपिडो राइडर की लापरवाही से ट्रैक्टर के नीचे आई महिला; अब बताई आपबीती