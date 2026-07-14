बेरंग हुई ज़ीस्त-ए-ख्वाबगाह ,रंगावली नदी लील गई दो मासूमों को; बेरंग हुआ परिवार का आंगन

Maharashtra News: नंदुरबार जिले में एक भयावह घटना घटी है. नवपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो नाबालिग बच्चे नदी में डूब गए. यह घटना अथवाड़ा बाजार क्षेत्र में रंगवाली नदी के शेंड्या डुब में हुई. स्नान करने गए तीन बच्चों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है.

चली है मौज में काग़ज़ की कश्ती

उसे दरिया का अंदाज़ा नहीं था

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौके पर मौजूद अमीनभाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाई और तीनों बच्चों को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद दो मासूमों की जान नहीं बचाई जा सकी.

तीनों बच्चे एक ही परिवार के

जानकारी के अनुसार, मृतकों में आवेश अजीज मकरानी (10) और अमन जावेद सैयद (13) शामिल हैं. फरान अजीज मकरानी (13) की हालत स्थिर है, उन्हें आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर युवराज पराडके और चिकित्सा दल ने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया.

दोनों भाई-बहनों में से छोटे भाई की मृत्यु हो गई है. इस घटना पर हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है. मकरानी परिवार पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा है.

कानूनी कार्रवाई शुरू की गई

उप-जिला अस्पताल में परिजनों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं. यहां भारी संख्या में नागरिक जमा हो गए हैं. नवापुर पुलिस ने पंचनामा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बच्चों से नदियों, झीलों और खतरनाक जल निकायों में स्नान न करने की अपील की गई है. और अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.