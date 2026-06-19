मकसद पूरा हुआ! पाक के एक इशारे से RSS कार्यालय पर हमला; पुलिस के हत्थे चढ़े देश के गद्दार

RSS Office Attack: RSS कार्यालय पर हमले के बाद हड़कंप मच गया था. हर कोई जानने के लिए बेताब था कि ये हमला किया किसने. दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि मंगलवार रात रांची के निवारणपुर इलाके में RSS के प्रांतीय कार्यालय हुए पेट्रोल बम से हमला किया गया. जिसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में कथित तौर पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो हमलावर भी शामिल हैं. बता दें कि संदिग्धों की पहचान सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायम सुजान के तौर पर हुई है. इतना ही नहीं, रांची पुलिस की जांच से सामने आए तथ्यों ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है. इसे लेकर जो खुलासा हुआ वो चिंता तो बढ़ा देने वाला है.

पाकिस्तान से खास कनेक्शन

जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमले की साजिश दुबई में रची गई थी. वहीँ एक आरोपी के पाकिस्तान कनेक्शन की जानकारी भी सामने आई है. जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका, जबकि दूसरे ने घटना का वीडियो बनाया और उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहबाज आलम उर्फ ​​भट्टी को भेज दिया. रांची पुलिस ने माना कि किसी अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल से संबंध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. रांची के SSP राकेश रंजन ने बताया कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

Begusarai Gangrape: ब्लाउज फाड़ा, ब्लेड से छाती… बेगूसराय में महिला से हैवानियत, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाला गोली, पत्थर और लकड़ी

ऐसे किया हमला

सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक, सैफ अंसारी, पहले दुबई में AC मैकेनिक का काम करता था. दुबई में रहने के दौरान ही वो देश-विरोधी तत्वों के संपर्क में आया. जांच में जानकारी मिली है कि सैफ वहां राणा हुसैन (उर्फ राणा जी) और पाकिस्तान में रहने वाले शहबाज आलम (उर्फ भट्टी) से मिला था. इन हैंडलर्स ने दुबई में आरोपी का ब्रेनवॉश किया और उसे एक खास काम सौंपकर भारत वापस भेज दिया. इसके बाद, तीनों संदिग्धों ने मंगलवार रात रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया.

बरेली में महिला के साथ हैवानियत: देर रात घर में घुसे 4 घुसपैठिये, सो रही महिला को चूमा, विरोध करने पर उसके पति को धमकाया