Ranchi News: सरायकेला अमलगम स्टील कंपनी परिसर के पार्किंग में खड़े टेलर में लगी आग, काफ़ी मुश्किल से पाया गया काबू

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अमलगम स्टील कंपनी के पार्किंग एरिया में खड़े एक टेलर में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग तत्काल आग बुझाने में जुट गए, लेकिन लपटों की तीव्रता को देखते हुए दमकल को सूचना देनी पड़ी।करीब एक घंटे बाद आधुनिक स्टील कंपनी का दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक टेलर का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। टेलर का पंजीकरण नंबर RJ47GA-3704 बताया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब चालक टेलर के केबिन में खाना बना रहा था। खाना बनाने के दौरान अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और तुरंत ही आग की लपटें उठने लगीं। आशंका जताई जा रही है कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसने आग को भड़का दिया। धमाके की आवाज सुनते ही पार्किंग क्षेत्र में मौजूद लोग बाहर निकल आए और सुरक्षित दूरी बना ली।

दमकल कर्मी बोले

“सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कई अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे। इस घटना ने एक बार फिर भारी वाहनों में सिलेंडर और इलेक्ट्रिक उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे लगी आग

दमकल कर्मियों का कहना है कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा आसपास खड़े अन्य ट्रक और वाहनों को भी नुकसान पहुंच सकता था, जिससे और बड़ा हादसा हो सकता था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शुरू में पास जाना भी मुश्किल था। इस वजह से शुरुआती प्रयासों में सफलता नहीं मिली और दमकल की मदद जरूरी हो गई।घटना के बाद पुलिस और कंपनी प्रबंधन ने स्थल का मुआयना किया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक अनुमान गैस सिलेंडर ब्लास्ट का है, लेकिन विद्युत शॉर्ट सर्किट जैसी अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा।

