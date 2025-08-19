Home > देश > Ranchi Crime: पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई: लेवी वसूलने पहुँचे चार अपराधी हथियार संग गिरफ्तार

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 16:39:21 IST

Ranchi Crime: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे निर्माण स्थल के पास की गई, जहां अपराधी लेवी वसूलने और फायरिंग करने की फिराक में पहुँचे थे।

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Ranchi Crime: झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे निर्माण स्थल के पास की गई, जहां अपराधी लेवी वसूलने और फायरिंग करने की फिराक में पहुँचे थे।

अपराधियों की पहचान एवं बरामदगी 

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सहजाद आलम, साहिल कुमार, रोहित कुमार और फरहान कुरैशी के रूप में हुई है। सभी अपराधी दो बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे। तलाशी में पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल, 50 राउंड जिंदा कारतूस, तीन बाइक, चार मोबाइल फोन और रंगदारी से वसूला गया 22 हज़ार रुपये बरामद किया।

फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान हुई गोलीबारी में भी थी संलिप्तता 

इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसपी रिष्मा रमेशन के निर्देश पर एसडीपीओ मणि भूषण और थाना प्रभारी लाल जी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। अभियान एसपी राकेश सिंह ने प्रेसवार्ता कर बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह के गिरोह के लिए काम करते हैं। यही नहीं, 4 जुलाई को सिंगरा फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान हुई गोलीबारी की वारदात में भी सहजाद आलम और साहिल कुमार की संलिप्तता रही थी, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ था।

आपराधिक नेटवर्क की तफ्तीश जारी 

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। चारों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और उनके आपराधिक नेटवर्क की तफ्तीश जारी है।
पलामू पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में काम कर रहे ठेकेदारों और मजदूरों को राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई कर अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी।

