UP News: पंचायत में महिला ने रखी ऐसी डिमांड, सिर पकड़कर बैठ गया पति

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, एक महिला ने पंचायत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि महिला का पास के ही गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक साल में 10 बार विवाहिता अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। महिला को बार-बार परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने गांव में पंचायत बुलाई। महिला ने पंचायत में बताया कि वह 15 दिन अपने पति के साथ और 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र और टांडा थाना क्षेत्र के दो गांवों का है। अजीमनगर थाना क्षेत्र की एक युवती की शादी डेढ़ साल पहले पड़ोस के गांव में रहने वाले युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही विवाहिता को टांडा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। एक साल पहले महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पंचायत के बाद पति अपनी पत्नी को वापस घर ले गया।

इसके बाद महिला एक साल में 9 बार अपने प्रेमी के साथ भागती रही। लेकिन आखिरी बार वह घर नहीं लौटी। एक हफ्ते पहले पति ने मामले की शिकायत अजीमनगर थाने में की। इस दौरान पति ने बिना मुकदमा दर्ज कराए पत्नी को उसके प्रेमी से वापस लाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने पत्नी को बरामद कर पति को सौंप दिया। एक रात पति के घर रहने के बाद महिला 10वीं बार फरार हो गई।

महिला ने पंचायत में रखा अनोखा प्रस्ताव

जैसे ही पत्नी के घर से भागने की जानकारी पति को मिली वह हैरान रह गया। इसके बाद जब पति ने पत्नी के प्रेमी के घर जाकर देखा तो पत्नी वहां मौजूद थी। पति ने पत्नी को काफी समझाने की कोशिश की और उसे घर लौटने के लिए कहा। लेकिन पत्नी ने पति के घर लौटने से इनकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया। इसके बाद मामले में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में महिला ने 15 दिन प्रेमी के साथ और 15 दिन पति के साथ रहने का प्रस्ताव रखा।

महिला का प्रस्ताव सुनते ही हैरान रह गए लोग

यह प्रस्ताव सुनते ही पंचायत में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। पत्नी के प्रस्ताव पर पति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, “मुझे माफ कर दो, अब तुम अपने प्रेमी के साथ रहो।” इसके बाद पति-पत्नी को उसके प्रेमी के घर छोड़कर अपने घर लौट आया। मौके पर मौजूद रिश्तेदार और पंचायत सदस्य भी अपने-अपने घर चले गए। अब यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।