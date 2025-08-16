Home > देश > Ramdas Soren Passed Away: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, CM Hemant Soren ने जताया दुख

Ramdas Soren Passed Away: झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक रामदास सोरेन का शुक्रवार (15 अगस्त, 2025) को निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर दी।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 16, 2025 06:29:00 IST

Ramdas Soren Passed Away: झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक रामदास सोरेन का शुक्रवार (15 अगस्त, 2025) को निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की सूचना दी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इसी महीने की शुरुआत में रामदास सोरेन अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

हेमंत सोरेन ने जताया दुख

घाटशिला से विधायक चुने गए रामदास सोरेन ने 30 अगस्त 2024 को झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। वे घाटशिला से दो बार विधायक बने थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ‘रामदास दा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था… अंतिम जोहार दादा।’ बोकारो सीट से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा, “झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। यह न केवल झारखंड की राजनीति के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

उनके सरल व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।”



पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जताया शोक

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, “झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं पंजीकरण मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।”

हमने अपना अभिभावक खो दिया: झामुमो विधायक

झामुमो विधायक संजीब सरदार ने कहा, “झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। कोल्हान की जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में यह क्षति अपूरणीय है। हमने अपना अभिभावक खो दिया है, जिसकी भरपाई असंभव है। मैं मरांग बुरु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में और शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि।”

Tags: hemant sorenhome-hero-pos-3ramdas sorenRamdas Soren deathRamdas Soren Passed Away
