Rambhadracharya News: रामभद्राचार्य ने किस कथावाचक को कह दिया ‘मूर्ख’ प्रेमानंद-अनिरुद्धाचार्य को लेकर क्या बोल गए

Rambhadracharya News: आज के समय में मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को हर कोई जानता है। अपनी सादगी और भक्ति के कारण प्रेमानंद जी महाराज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। प्रेमानंद जी की दोनों किडनियाँ कई सालों से खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका हर दिन राधा रानी की भक्ति में लीन रहना उनके अनुयायियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोनों किडनियाँ खराब होने के बावजूद उनके जीवित रहने को लोग चमत्कार ही मानते हैं। हालाँकि, जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है।

प्रेमानंद महाराज को दी गई चुनौती

एक पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से पूछा कि आजकल लोग वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज जी से कहते हैं कि बिना किडनी के उनका जीवित रहना चमत्कार है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा, “कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई चमत्कार है, तो मैं प्रेमानंद को चुनौती देता हूँ कि वे संस्कृत का एक शब्द बोलें या मेरे द्वारा कहे गए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझाएँ।”

प्रेमानंद मेरे बच्चे जैसे हैं – रामभद्राचार्य जी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने आगे कहा, “प्रेमानंद मेरे बच्चे जैसे हैं। चमत्कार वह होता है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि वह मेरे बच्चे जैसे हैं। लेकिन मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ और न ही चमत्कार-साधक। मैं दोहराता हूँ कि चमत्कार वह होता है जो शास्त्रार्थ में सहज हो और श्लोकों का अर्थ सही ढंग से समझा सके।”

“लोकप्रियता अल्पकालिक होती है”

प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता के बारे में पूछे जाने पर, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि लोकप्रियता अच्छी चीज़ है, लेकिन यह अल्पकालिक होती है, अर्थात कुछ समय तक ही रहती है। हालाँकि, यह कहना कि यह चमत्कार है, मुझे स्वीकार्य नहीं है।

