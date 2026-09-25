गड़े खजाने का लालच, तंत्र-मंत्र का जाल और 11 हत्याएं... पहले पिलाता था जहरीला 'तीर्थ', फिर पत्थर से कुचल देता था सिर; 3 राज्यों में फैला था 'खूंखार कातिल' का खौफ!

Ramati Satyanarayana Serial Killer: हैदराबाद और तेलंगाना के क्रिमिनल इतिहास का एक ऐसा खौफनाक और शातिर सीरियल किलर, जिसके नाम को सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. रामती सत्यनारायण (Ramati Satyanarayana) नाम के इस 47 साल के दरिंदे ने तंत्र-मंत्र, जादू-टोना और गड़े हुए खजाने का लालच देकर एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 11 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. यह शातिर कातिल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे तीन राज्यों में फैला हुआ था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पिछले कई सालों से लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था.

सत्यनारायण का खौफनाक तरीका ऐसा था कि वह लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें अपनी मीठी बातों और पूजा-पाठ के जाल में फंसाता था. इसके बाद वह उनसे या तो भारी रकम ऐंठ लेता था या फिर उनकी जमीनें अपने नाम करवा लेता था. शिकार को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर वह उन्हें ‘तीर्थ’ के नाम पर जड़ी-बूटियों से बना हुआ खतरनाक जहर और तेजाब पिला देता था. जैसे ही पीड़ित बेहोश होता था, वह उनके सिर पर भारी पत्थर पटककर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था.

कौन था सीरियल किलर रामती सत्यनारायण?

47 साल का रामती सत्यनारायण तेलंगाना के नागरकुर्नूल का रहने वाला था और पेशे से रियल एस्टेट का कारोबार करने के साथ-साथ जड़ी-बूटियों से इलाज का ढोंग भी करता था. उसने अपने इस काले धंधे की शुरुआत साल 2020 में की थी. वह अपने दोस्तों और जानने वालों के बीच यह झूठी अफवाह फैलाता था कि उसे जमीन के नीचे दबे हुए खजाने का पता लगाने की गुप्त विद्या आती है. जो भी लोग अमीर बनने के लालच में उसके पास आते, वह उन्हें अपना निशाना बना लेता था. उसकी इस दरिंदगी का शिकार बनने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल थीं. गनीमत यह रही कि पुलिस जांच में उसके खिलाफ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न का मामला सामने नहीं आया, उसका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ ठगी और हत्या करना था.

खजाने के नाम पर ऐसे फंसाता था अपने शिकार

सत्यनारायण का शिकार बनने वालों में नागरकुर्नूल, वनपर्थी, कोल्लापुर, कलवाकुर्थी के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोग भी शामिल थे. वह लोगों को विश्वास दिलाता था कि वह विशेष पूजा-पाठ करके उन्हें गड़ा हुआ धन ढूंढ कर दे सकता है. जब लोग उसके झांसे में आ जाते थे, तो वह उनसे पैसे और जमीन हड़पने के बाद उन्हें किसी सुनसान पहाड़ी या वीरान इलाके में ले जाता था. वहां वह उन्हें जहरीला पानी पिलाता और बेहोश होने के बाद बेरहमी से उनका कत्ल कर देता था. एक मामले में तो उसने पीड़ित को यहां तक कह दिया था कि खजाना पाने के लिए तीन गर्भवती महिलाओं की बलि देनी होगी, जिससे डरकर जब उस व्यक्ति ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया.

कैसे खुला राज और कैसे शिकंजे में आया खूंखार कातिल?

इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब 3 नवंबर को 32 साल का गोला वेंकटेश नाम का शख्स हैदराबाद से सत्यनारायण से मिलने गया और वापस नहीं लौटा. कई दिनों तक जब पति का कुछ पता नहीं चला, तो उसकी पत्नी ने नागरकुर्नूल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जब पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण से पूछताछ की, तो उसके जवाब संदिग्ध लगे और उसका व्यवहार बहुत चालाकी भरा था. पुलिस ने जब सख्ती दिखाते हुए उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल सबूत खंगाले, तो कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली गईं. पुलिस की पूछताछ में इस शातिर ने एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे किए और कबूल किया कि उसने खजाने के लालच में कुल 11 लोगों की हत्या की है.

पुलिस ने बिछाया जाल और सलाखों के पीछे पहुंचा दरिंदा

नागरकुर्नूल पुलिस और स्पेशल टीमों ने टेक्निकल एविडेंस और कॉल डिटेल्स के आधार पर इस सीरियल किलर के गिरेबान तक हाथ पहुंचा दिया. पुलिस ने उसके पास से जहर और अन्य आपत्तिजनक सबूत भी बरामद किए. अदालत के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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