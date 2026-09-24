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Ram Temple Donation Theft Case में आया नया ट्विस्ट, चंपत राय बंसल, डॉ अनिल मिश्र और गोपाल राव बरी! देखें आरोपियों के नाम

Ram Temple Donation Theft Case: सभी आरोपियों को बारी-बारी से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आवश्यक पूछताछ और आवश्यक बरामदगी की गई है.

By: JP Yadav | Published: September 24, 2026 9:41:05 AM IST

Ram Temple Donation Theft Case में आया नया ट्विस्ट, चंपत राय बंसल, डॉ अनिल मिश्र और गोपाल राव बरी! देखें आरोपियों के नाम
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Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले अब नया ट्विस्ट आ गया है.  राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चार्जशीट बुधवार (24 सितंबर, 2026) को विशेष एंटी करप्‍शन कोर्ट में जांच अधिकारी सीओ (अयोध्‍या) आशुतोष तिवारी ने जमा कर दी. 7278 पेज की चार्ज शीट कोर्ट में ट्विस्ट यह है कि अब चंपत राय बंसल, डॉ अनिल मिश्र और गोपाल राव आरोपित नहीं बल्कि गवाह की भूमिका में आ गए हैं. दरअसल, इस चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्‍ट के पूर्व महासचिव चंपत राय बंसल और पूर्व ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र व गोपाल राव  को आरोप मुक्त रखा गया है जो अब गवाह की भूमिका मे रहेंगे.बुधवार को चार्ज शीट को 5 बड़े बॉक्स में भर कोर्ट लाया गया था. चार्जशीट मे 133 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं.

तीनों अब देंगे गवाही 

जांच अधिकारी के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्‍ट के पदाधिकारी होने के चलते ट्रस्‍ट की एफआईआर पर दर्ज केस में वे गवाही देंगे.  अब केवल जेल में बंद आठों आरोपियों को ही अभियुक्त बनाया गया है जबकि अन्‍य किसी को इस चढ़ावा चोरी में आरोपी नहीं बनाया गया है. 

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ये हैं आठों आरोपी

  1. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू
  2. मनीष कुमार यादव
  3. लवकुश मिश्रा
  4. सुभाष चंद्र श्रीवास्तव
  5. अनुकल्प मिश्रा
  6. अविनाश शुक्ला
  7. रमाशंकर मिश्रा
  8. करुणेश पांडे

सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को राहत

 चार्जशीट के मुताबिक, आठों आरोपियों में से सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पर से चोरी की रकम बरामद नहीं होने के चलते उन पर चोरी की धारा हटा दी गई है.  चार्जशीट कोर्ट मे जमा होने के बाद अब सभी आरोपितों को कोर्ट में 14 दिनों पर पेशी होगी पर  वे ज्यूडिशियल रिमांड से मुक्त हो जाएंगे. 

101 पर्चे काटे गए 

 राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट मे जमा चार्जशीट में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कुल 101 परचे काटे हैं और 133 गवाहों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है। आरोप पत्र में सभी आरोपियों के ऊपर से आवासीय मकान से चोरी और मालिक के घर से नौकर द्वारा चोरी की धाराएं विलोपित कर दी गई है। विवेचक ने सभी आरोपियों से आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की कोर्ट में दाखिल किया है.

विवेचना में काट गए 101 पर्चे

आरोप पत्र में बार एसोसिएशन द्वारा दो जुलाई को दिए गए प्रार्थना पत्र तथा शामिल किए गए शपथ पत्र को केस डायरी के परचा संख्या 92, 93, 94, 95 में शामिल किया गया है. संपूर्ण विवेचना में कुल 101 पर्चे काटे गए हैं. अभियोजन कहानी को संतुष्ट करने के लिए 133 गवाहों की सूची भी दाखिल की गई है, जिसमें गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय और कृष्ण मोहन भी शामिल हैं.

Tags: Ram Temple Donation Theft
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