Home > देश > Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश

Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश

Ram Temple Donation Theft Case: रुदौली थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय मौर्य ने कहा कि लवकुश की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. लवकुश के साले और इस मामले के मास्टरमाइंड अनुकूल मिश्रा के मिल्कीपुर के बसावन गांव स्थित पैतृक घर पर भी छापेमारी की गई.

By: Divyanshi Singh | Published: June 28, 2026 10:54:47 PM IST

राम मंदिर दान चोरी का मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी
राम मंदिर दान चोरी का मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी


Ram Temple Donation Theft Case:  चंदा चोरी मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. जेल जाने के एक दिन बाद रविवार को छह आरोपियों के सात अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई. पुलिस की छह टीमों ने आरोपियों के घर जाकर उनके परिवार वालों से पूछताछ की और प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की. सबूत के तौर पर कॉपी भी संभालकर रखी गईं.

जांच अधिकारी, अयोध्या सर्कल ऑफिसर आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में अलग-अलग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीदने, ज्वेलरी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ बड़ी रकम कैश भी बरामद हुई. हालांकि, पुलिस ने कैश और ज्वेलरी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी.

You Might Be Interested In

खंगाली जा रही हैं कॉल डिटेल्स 

खबर है कि पुलिस टीमें ट्रस्ट में उनकी नियुक्ति के बाद से आरोपियों के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जांच कर रही हैं. वे उन अलग-अलग चीज़ों की जांच कर रही हैं जिनमें इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है. बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है.

रविवार सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस चीफ (CO) के डायरेक्शन में पुलिस टीम सबसे पहले अयोध्या के स्वर्गद्वार मोहल्ले में रामशंकर यादव टीनू और उनके भतीजे मनीष यादव के घर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने आस-पास के दोनों घरों की तलाशी ली. टीनू की पत्नी पूनम यादव और रिश्तेदार उसके घर पर मिले.

पुलिस चीफ (CO) घर के अंदर गए और काफी देर तक डॉक्यूमेंट्स की जांच की, जबकि पुलिस कर्मियों ने कमरों की तलाशी ली. बताया जा रहा है कि टीनू के घर पर इन्वेस्टमेंट और खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी मिली, जिन्हें सीज कर दिया गया. कुछ कैश भी मिला.

दूसरी टीम ने नयाघाट में रामशंकर मिश्रा के घर पर रेड मारी. वहां मिले रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई और डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई. दो अलग-अलग पुलिस टीमों ने कौशलपुरी कॉलोनी में आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकूल मिश्रा के घरों पर रेड मारी.

अविनाश के भाई ने कहा, “मैं उसके साथ नहीं था.”

अनुकूल की बहन और उसके घर पर मिले दूसरे रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, और कई डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए. इस बीच, अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला, जो अपने घर पर मिले, से घंटों पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान, उसने कहा कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई क्या कर रहा है. अगर उसने चोरी की होती, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलती. वह उसका साथ नहीं देगा.

इस बीच, पुलिस रुदौली थाना इलाके के ठकुरन फगौली में एक और आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पहुंची और उसके दादा जगदंबा प्रसाद मिश्रा से पूछताछ की, और परिवार से जुड़ी कई जानकारी इकट्ठा की.

शुजागंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और दो कांस्टेबल पूरे दिन ड्यूटी पर रहे. जगदंबा प्रसाद, जो हाल ही में तीर्थ यात्रा से लौटे थे, ने अपने पोते लवकुश का बचाव करते हुए कहा कि वह बेगुनाह है और बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है.

रुदौली थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय मौर्य ने कहा कि लवकुश की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. लवकुश के साले और इस मामले के मास्टरमाइंड अनुकूल मिश्रा के मिल्कीपुर के बसावन गांव स्थित पैतृक घर पर भी छापेमारी की गई.

मिल्कीपुर प्रतिनिधि के अनुसार, इनायतनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान उसके बुजुर्ग दादा और दादी मिले. परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं मिला. दादा और दादी को घटना की कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने घर के अंदर जाकर कमरों की तलाशी ली. इस दौरान कुछ नहीं मिला. पूछताछ में पड़ोसियों ने कुछ नहीं बताया.

रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के घर पर पहले भी हो चुकी है छापेमारी

पुलिस टीम ने शुक्रवार को देवकोल में जनगणना प्रभारी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन उनके घर से कोई कैश, जेवर या अन्य दस्तावेज बरामद नहीं हुए थे.

Tags: Ram temple
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026

जब असली दर्द बना चेतना पांडे की एक्टिंग की जान

June 27, 2026
Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश
Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश
Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश
Ram Temple Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, मिली ऐसी चीज देख पुलिस के भी उड़े होश