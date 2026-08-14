सुखबीर सिंह बादल पर हमले का क्या है राम रहीम से कनेक्शन? निहंगों और अकालियों में क्यों आया मतभेद

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर हुआ हमला 2 साल के दौरान दूसरी बार हुआ है, जिससे SAD की पहचान और विरासत पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित एक गुरुद्वारे में निहंग पंथ के नीले चोले वाले एक सेवादार ने कथित तौर पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला किया. यह दो साल से भी कम समय में उनकी जान लेने की दूसरी कोशिश थी और इसने बादल परिवार और सिख पंथ के कुछ वर्गों के बीच एक दशक पुराने मतभेद को फिर से उजागर कर दिया.

लगभग 2 साल से गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में सेवादार के तौर पर काम कर रहे और पुणे के रहने वाले 64 वर्षीय वकील जसपाल सिंह ने गुरुवार दोपहर करीब 1:50 बजे सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया. यह हमला SAD प्रमुख के दर्शन करने के ठीक बाद हुआ. सुखबीर बादल के दाहिने हाथ के अग्रभाग (forearm) में चाकू लगने से घाव हुआ और हड्डी में सीधा फ्रैक्चर (vertical fracture) आया. नांदेड़ के यशोसाई अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया और शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक नहीं मिली.

नांदेड़ पुलिस ने बताया कि जसपाल सिंह ने बार-बार दावा किया कि उन्होंने वाहेगुरु के आदेश पर ऐसा किया, हालांकि शुरू में उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि वे पंजाब में ड्रग्स की समस्या से नाराज़ थे. पुलिस ने कहा कि उन्हें अब तक उनसे जुड़ा कोई गिरोह या आपराधिक इतिहास नहीं मिला है. इस हमले की सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी कड़ी निंदा की. जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, वह सिख नहीं हो सकता. SGPC प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने इस हमले को गुरु के घर के सम्मान और पवित्रता का सीधा अपमान बताया. AAP नेता बलतेज पन्नू ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं के मामले अभी तक सुलझे नहीं हैं और सिखों के मन में इसे लेकर नाराज़गी अब भी बनी हुई है.

निहंग कौन हैं?

निहंग सिखों का एक योद्धा समूह है, जो नीले कपड़े, पारंपरिक हथियारों और युद्ध-कला के अनुशासन के लिए पहचाना जाता है. SGPC के अनुसार, इस शब्द का अर्थ मगरमच्छ है — जो पानी में सबसे शक्तिशाली होता है. ठीक वैसे ही जैसे जंगल के जानवरों में शेर सबसे शक्तिशाली होता है और सिखों के बीच इसका इस्तेमाल अकाली या पक्के सिख के पर्यायवाची के तौर पर किया जाता है. यह परंपरा गुरु गोबिंद सिंह से जुड़ी है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक बेटे को नीले रंग की युद्ध-पोशाक पहनाई थी, और तब से यह रंग इस समूह की पहचान बन गया.

निहंगों और अकालियों में क्यों आया मतभेद

19वीं सदी के मध्य तक निहंगों और अकालियों के बीच कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन उसके बाद निहंगों के अलग-अलग समूहों ने अपने-अपने संगठन बना लिए, हालांकि उन्होंने अपने पारंपरिक हथियार और सैन्य-शैली की संरचना को बनाए रखा. नांदेड़ का वह गुरुद्वारा, जहां गुरुवार को हमला हुआ, ऐसे ही एक समूह द्वारा चलाया जाता है — यह समूह शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल (एक निहंग संगठन) से अलग हुआ एक गुट है.

राम रहीम की हरकत ने बढ़ाया विवाद

इसकी जड़ें पंजाब में SAD-BJP सरकार के 2007-17 के कार्यकाल में मिलती हैं. 2007 में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर गुरु गोबिंद सिंह जैसा पहनावा पहनने का आरोप लगा. इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, जिन्हें शांत करने के लिए सितंबर 2015 में अकाल तख्त ने उन्हें माफ़ी दे दी. लेकिन समुदाय के कड़े विरोध के कारण कुछ ही हफ़्तों में यह माफ़ी वापस ले ली गई. कुछ दिनों बाद सिखों के पवित्र ग्रंथ ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ के पन्ने फटे हुए मिलने और फिर फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी की घटना ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया.



2017 से अकाली दल का बुरा हाल

माना जाता है कि इन्हीं विवादों की वजह से 2017 के पंजाब चुनावों में SAD को करारी हार का सामना करना पड़ा; पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से उसे सिर्फ़ 15 सीटें ही मिलीं. तब से पार्टी का पतन जारी है. 2022 में SAD ने सिर्फ़ तीन सीटें जीतीं और अभी उसके पास सिर्फ़ एक-एक MLA और MP हैं. दिसंबर 2024 में, अकाल तख्त ने बादल को “तनखैया” यानी धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया और उन्हें व अन्य पूर्व मंत्रियों को धार्मिक प्रायश्चित करने का आदेश दिया. इसके कुछ दिनों बाद, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा करते समय बादल पर गोली चलाई गई, लेकिन वे बाल-बाल बच गए; यह उन पर हुए दो हमलों में से पहला हमला था.