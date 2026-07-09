Home > देश > पिछले एक साल में राम मंदिर में कितना आया चढ़ावा? ऑनलाइन डोनेशन से ही आ गया थे इतने करोड़; विदेशों से भी भर-भर के आए पैसे

पिछले एक साल में राम मंदिर में कितना आया चढ़ावा? ऑनलाइन डोनेशन से ही आ गया थे इतने करोड़; विदेशों से भी भर-भर के आए पैसे

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट्स की बात करें तो, ट्रस्ट को दान में कुल 1,518.925 किलोग्राम शुद्ध चांदी मिली है. वहीं, दान में 32.259 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी मिली है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 9, 2026 8:19:37 PM IST

जानें एक साल में कितनी हुई कमाई?
जानें एक साल में कितनी हुई कमाई?


Ram Mandir Donation: राम मंदिर को मिले दान को लेकर चल रहे विवाद के बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार अपनी इनकम, खर्च और फंड का डिटेल्ड अकाउंट पब्लिक में बताया है. ट्रस्ट की मीटिंग में पेश किए गए डेटा के मुताबिक, मंदिर को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ₹250 करोड़ से ज़्यादा का दान मिला, साथ ही मंदिर बनाने, चलाने और दूसरे खर्चों की पूरी जानकारी भी शेयर की गई.

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राम मंदिर ट्रस्ट की इनकम लगभग ₹250.04 करोड़ थी. इसमें सबसे ज़्यादा रकम, ₹66.55 करोड़, डोनेशन बॉक्स से आई. इसके अलावा, काउंटर डोनेशन से ₹21.05 करोड़ का दान मिला. ऑनलाइन डोनेशन से ₹9.70 करोड़ मिले. इसके अलावा, फॉरेन करेंसी में ₹0.94 करोड़ का योगदान दिया गया.

राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट्स

राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट्स की बात करें तो, ट्रस्ट को दान में कुल 1,518.925 किलोग्राम शुद्ध चांदी मिली है. वहीं, दान में 32.259 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी मिली है. वहीं, मंदिर बनाने में ₹422.74 करोड़ खर्च हुए, जिसमें चढ़ावा, प्रसाद, पूजा और रखरखाव पर ₹91.76 करोड़ खर्च हुए.

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राम मंदिर ट्रस्ट के पास कुल ₹1,876.30 करोड़ का फंड है. इसमें से ₹1,771.22 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा हैं. इसके अलावा, ट्रस्ट ने म्यूचुअल फंड में ₹87 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए हैं. ये आंकड़े 6 जुलाई को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में पब्लिक किए गए.

इनकम और डोनेशन

ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरी ने डोनेशन और इनकम से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मंदिर बनने के बाद से ट्रस्ट को लगभग ₹3,200 करोड़ की इनकम हुई है. मंदिर बनने और दूसरे कामों पर खर्च करने के बाद, ट्रस्ट के पास अभी भी लगभग ₹1,800 करोड़ का बैलेंस है. उन्होंने कहा कि डोनेशन को लेकर जो भी कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है.

Tags: ayodhyaRam MandirRam Mandir DonationUP News
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