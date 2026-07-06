राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर होगा बड़ा फैसला!

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को आयोजित होगी. इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर चर्चा हो सकती है. साथ ही इन दोनों के विकल्पों पर भी चर्चा की जा सकती है.

बैठक को लेकर क्या है जानकारी?

अयोध्या में होने वाली यह बैठक दोपहर तीन बजे से श्रीरामजन्मभूमि परिसर के यात्री सुविधा केंद्र में होने वाली है. इसमें चंपतराय और अनिल मिश्र के त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ही इनके विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है. बजरंग बांगड़ा, नीरज दौनेरिया के नाम शामिल विकल्प में शामिल हैं.

ये पदाधिकारी होंगे शामिल

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में होने वाली बैठक में ट्रस्टी स्वामी जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुरुष स्वामी परमानंद व कृष्ण मोहन इस बैठक में शामिल होने रामनगरी पहुंच चुके हैं. कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, नृपेंद्र मिश्रा, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, सहित अन्य कुछ सदस्यों के आज सुबह पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता ट्रस्टी के पारासरन सहित कुछ अन्य वर्चुअल रूप से बैठक में हिस्सा लेंगे.

कब हुआ चंदा चोरी का खुलासा?

आपको बता दें कि इस चंदा चोरी का खुलासा पहली बार पांच जून को हुआ था. इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा था. विवाद बढ़ने पर 13 जून को SIT का गठन हुआ. इसके बाद मामले की प्रारंभिक जांच शुरू हुई. जानकारी के मुताबिक अभी तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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