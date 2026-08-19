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Ram Mandir Prasad: अमेजन पर ‘राम मंदिर प्रसाद’ के नाम पर बेचीं जा रही थी सामान्य मिठाइयां, CCPA ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

Ram Mandir Prasad: अमेजन के प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर प्रसाद के नाम सामान्य मिठाइयां बेची जा रही थीं. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Amazon Seller Services Private Limited पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 19, 2026 2:48:35 PM IST

राम मंदिर प्रसाद के नाम पर बेची जा रही थीं सामान्य मिठाइयां
राम मंदिर प्रसाद के नाम पर बेची जा रही थीं सामान्य मिठाइयां


Ram Mandir Prasad: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Amazon Seller Services Private Limited पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने राम मंदिर ट्रस्ट की मंजूरी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर आम मिठाइयों को ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचने की इजाजत दी थी. ‘बार एंड बेंच’ के अनुसार, CCPA ने कहा कि भक्त स्वाभाविक रूप से ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ को भगवान को चढ़ाया गया और उनके आशीर्वाद वाला प्रसाद मानेंगे. जुर्माना 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा.

इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंजूरी के बिना आम मिठाई के उत्पादों के लिए इस नाम का कमर्शियल इस्तेमाल न केवल CP एक्ट के तहत गुमराह करने वाला व्यापारिक तरीका है, बल्कि करोड़ों ग्राहकों की धार्मिक भावनाओं का अपमान भी है.

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किसने जारी किया आदेश?

यह आदेश जनवरी 2024 में ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ की शिकायत के बाद 4 अगस्त को चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने जारी किया था. CCPA ने यह भी कहा कि Amazon गुमराह करने वाले विज्ञापनों को दिखाने में शामिल था क्योंकि उसने इन उत्पादों को होस्ट किया, दिखाया और उनकी बिक्री में मदद की. इसलिए, वह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT एक्ट) की धारा 79 के तहत बिचौलियों को मिलने वाली ‘सेफ हार्बर प्रोटेक्शन’ का दावा नहीं कर सकता.

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शिकायत में किन मिठाइयों का जिक्र?

शिकायत में ‘बिहार ब्रदर्स’ ब्रांड के तहत ‘चंदू ट्रेडिंग कंपनी’ द्वारा लिस्ट की गई चार तरह की मिठाइयों का जिक्र था, मुख्य रूप से घी के लड्डू, खोया के लड्डू, बूंदी के लड्डू और गाय के दूध के पेड़े. 

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Tags: Ram Mandir
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