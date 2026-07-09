गिनती के दौरान नहीं, इस वक्त पर होती थी नोटों की चोरी; राम मंदिर मामले में अब तक सा सबसे बड़ा खुलासा

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या में राम मंदिर में कथित दान की चोरी की SIT की जांच जारी है. इस बीच, एक बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर में दान की चोरी नोटों की गिनती के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले हुई थी. गिनती मशीनों का इस्तेमाल करके की गई थी. गिरफ्तार आरोपियों ने दान किए गए नोटों को बड़े करीने से ढेर किया था, जिन्हें बाद में SBI बैंक के कर्मचारियों ने मशीनों में डाला था.

मशीनों में खुद 10-20-50-100-200-500 के अलग-अलग नोट थे, मतलब उन्हें पहले एक मशीन में ढेर किया गया और फिर नोट गिनने वाली मशीनों में गिना गया. इससे साफ पता चलता है कि चोरी दान किए गए नोटों को ढेर करते समय हुई, न कि गिनती के दौरान.

SBI बैंक कर्मचारियों के बयान अभी तक दर्ज नहीं

अयोध्या पुलिस ने अभी तक SBI बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज नहीं किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, अनिल मिश्रा और SBI के दूसरे कर्मचारियों से इसी हफ्ते पूछताछ होनी है. SBI के पूर्व मैनेजर गोविंद जी. मिश्रा भी अयोध्या पुलिस के रडार पर हैं. वह अभी लखनऊ में पोस्टेड हैं.

गिरफ्तार आरोपियों को किसने हायर किया?

ट्रस्ट और बैंक के बीच हुए MoU के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी थर्ड-पार्टी आउटसोर्स कर्मचारी थे. इसका मतलब है कि उन्हें सीधे बैंक या ट्रस्ट ने हाउसकीपिंग के लिए नहीं रखा था, बल्कि उस कंपनी ने रखा था जिससे बैंक ने कर्मचारियों को आउटसोर्स किया था. आउटसोर्स कर्मचारियों का काम क्या था? सूत्रों के मुताबिक, सभी आउटसोर्स कर्मचारी थे. उनका काम नोटों को सीधा करना और उन्हें ठीक से अरेंज करना था. उनका काम मुड़े हुए नोटों को सीधा करना और उन्हें भक्तों द्वारा डोनेशन बॉक्स में डालते समय करीने से अरेंज करना था.

क्या बैंक कर्मचारियों से जल्द ही पूछताछ हो सकती है?

इतना ही नहीं, गिनती की देखरेख करने वाले सुभाष श्रीवास्तव पहले बैंकर थे और उन्हें भी एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए आउटसोर्स किया गया था. SBI बैंक के पहले के मैनेजर गोविंद मिश्रा, जो अभी लखनऊ ब्रांच में पोस्टेड हैं, और मंदिर में गिनती करने वाले बैंक कर्मचारियों से जल्द ही पूछताछ हो सकती है. इसके अलावा, बैंक के साथ MoU साइन करने वाले अनिल मिश्रा का बयान भी इस हफ़्ते रिकॉर्ड किया जा सकता है. ड्रेस कोड, इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट, ये सब SBI द्वारा हायर की गई एक प्राइवेट कंपनी ने संभाला था.