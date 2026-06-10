Ram Mandir Donation Controversy: किसने किया राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- जांच में जुटी सरकार

Ram Mandir Donation Controversy: इस समय अयोध्या का राम मंदिर चर्चाओं में है और राम मंदिर की चर्चा में होने की वजह चढ़ावे की गिनती में घोटाला है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार इस मामले की जांच में जुट गई है. इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ़ किया कि यह मामला मुख्य रूप से मंदिर ट्रस्ट का है, न कि सीधे सरकार का, हालांकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीक़े से की जाती है.

इन मुद्दों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरे के दौरान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के समक्ष राम मंदिर को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर विवाद, 2027 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस-सपा गठबंधन, ‘पीडीए’ (PDA) की राजनीति और बीजेपी संगठन के भीतर की अंदरूनी कलह को लेकर भी बातचीत की है.

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मामले की जांच में जुटी सरकार

जैसा की आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. हाल ही में मंदिर में मिले चढ़ावे की गिनती को लेकर सवाल उठे, जिससे राजनीतिक हलकों में ज़ोरदार चर्चा शुरू हो गई. इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने दोहराया कि यह मामला ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार के नहीं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चढ़ावे की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है. उन्होंने बताया कि सरकार मामले की जांच कर रही है; गिनती रिज़र्व बैंक की देखरेख में होती है और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में की जाती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर किसी भी चरण में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो ज़िम्मेदार पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.

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