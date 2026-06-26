Ram Mandir Champat Rai Salary: राम मंदिर के पूजारियों की कितनी है सैलरी? महासचिव की तनख्वाह सुन रह जाएंगे दंग

Ram Mandir Champat Rai Salary: अयोध्या का राम मंदिर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. मंदिर में चढ़ावे के गड़बड़ी को लेकर हर तरफ चर्चा हो रहा है. लेकिन अह मामले में हैरान करने वाली खबर सामने आई है. अब विवाद टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई है. इसी क्रम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. चंपत राय के इस्तिफे बाद से मामला और गंभीर हो गया है. तो चलिए जानते हैं कि महासचिव चंपत राय अपने पूजारियों को कितनी सैलरी देते थे और उनकी तनख्वाह कितनी थी.

कितनी है मुख्य पुजारी की सैलरी?

राम मंदिर के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों को चलाने के लिए रामलला की सेवा की कमान उनके सहायकों के हाथों में थी. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बनाए नियमों के अनुसार, मंदिर के मुख्य पुजारी को हर महीने करीब 38500 रुपये सैलरी मिलती है. वहीं उनके काम में हाथ बंटाने वाले सहायकों और पूजा-पाठ संभालने वालों को जिम्मेदारी और अनुभव के आधार पर ही हर महीने 33000 से लेकर 36000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है.

मिलती हैं ये सुविधाएं

सैलरी के अलावा इन पुजारियों को और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं. रामलला के सेवा में जुटे इन पुजारियों को रहने के लिए उत्तम व्यवस्था, सात्विक भोजन पूरी तरह से ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है. इसके अलावा उनके और उनके परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सेवाएं और एक साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाता है.

मंदिर में डेली रख-रखाव, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज हाउस की व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ा स्टाफ काम करता है. ट्रस्ट के नियम के अनुसार इन पदों पर तैनात कर्मचारियों को हर महिने 19000 से लेकर 24000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है. वहीं दानपात्र से निकलने वाले रकम की गिनती और उनका वेरिफिकेशन का काम प्राइवेट एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए योग्य कर्मचारियों को दिया जाता है. इनकी सैलरी 20000 रुपये होती है.

महासचिव चंपत राय की कितनी है सैलरी?

अब बात करते हैं चंपत राय के पद की, जो पूरे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं. वह मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ज़मीन से जुड़े मामले, मीडिया ब्रीफिंग और कानूनी मामले संभालते हैं. चंपत राय अपने इस्तीफे के बाद सबसे ज़्यादा खबरों में रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह इस पद के लिए एक भी रुपया सैलरी नहीं लेते हैं. वह बिना किसी महीने की सैलरी के राम मंदिर में फुल-टाइम वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं.