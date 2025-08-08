Jam in Delhi-Noida: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-नोएडा की सड़कों पर हो गया खेला, लोगों का घर आना-जाना हुआ मुश्किल, देखें VIDEO

Jam in Delhi-Noida: रक्षाबंधन से ठीक एक रात पहले दिल्ली-नोएडा में भीषण जाम लग गया। दिल्ली-मुरादाबाद एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक है। सराय काले खां से डासना तक वाहनों की रफ्तार थम गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किसान चौक मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके साथ ही, नोएडा में फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे भीषण जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।

नोएडा में जाम के कारण लोगों को कहां परेशानी हो रही है, इसकी जानकारी देते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कस्बा कासना तिराहा मार्ग पर जाम लगा था, जिसे खुलवाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी तरह, किसान चौक मार्ग, आईएफएस गोलचक्कर, सफीपुर कट और सूरजपुर तिराहा मार्ग पर भी यातायात संचालित हो रहा है। आइए जानते हैं कहां-कहां जाम लगा है।

लंबे जाम में फंसे हुए लोग

इसके साथ ही, नोएडा से दिल्ली जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर भी भीषण जाम लगा हुआ है। यहां वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। इस जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से दिल्ली और हरियाणा जाने वाली सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। नोएडा के होशियारपुर तिराहा सेक्टर 51 रोड पर भी वाहनों की रफ्तार थम गई है।







जाम को लेकर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ग्रेटर नोएडा में कंटेनर डिपो से पहले भीषण जाम लगा हुआ है। लोग इसमें काफी देर से फंसे हुए हैं और उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वहीं, नोएडा पुलिस ने बताया कि एसजेएम अस्पताल तिराहा रोड पर यातायात का संचालन हो रहा है, वहां ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद हैं।

