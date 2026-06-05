भारत के पड़ोस में बनने वाला है एक नया देश? विद्रोहियों के कब्जे में 14 इलाके; चीन से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप

Rakhine Arakan Army: भारत के पड़ोसी म्यांमार से रखाइन स्टेट की आज़ादी का ऐलान कभी भी हो सकता है. अराकान आर्मी ने रखाइन को अलग करने के लिए अपनी लड़ाई तेज कर दी है. अराकान लड़ाकों ने राजधानी सितवे को घेर लिया है और इस लड़ाई को आखिरी बड़ी लड़ाई बताया है. अगर अराकान आर्मी सितवे पर कब्ज़ा कर लेती है, तो बागी ग्रुप रखाइन को एक अलग देश घोषित कर देगा.

लोकल अख़बार द इरावदी के मुताबिक अराकान आर्मी ने पहले ही 17 में से 14 इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और अब बाकी तीन पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रही है. अराकान आर्मी ने चीन के सितवे के आस-पास कैंप बना लिया है और सितवे पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है.

रखाइन स्टेट की मांगों को समझें

2009 में अराकान एथनिक ग्रुप (बौद्ध) ने रखाइन के लिए ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था. उसी साल अराकान आर्मी बनी थी. रखाइन बांग्लादेश-म्यांमार बॉर्डर के पास बसा एक प्रांत है. 2016 के बाद यहां बगावत शुरू हुई. अराकान आर्मी ने शुरू में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार शुरू किया जो एक माइनॉरिटी आबादी है.अराकान आर्मी ने रोहिंग्या समुदाय को भागने पर मजबूर कर दिया. इस बीच म्यांमार सरकार गिर गई, और आर्मी ने कंट्रोल कर लिया.

इसके बाद अराकान आर्मी ने अपनी बगावत तेज कर दी. शुरू में अराकान आर्मी एयरस्ट्राइक की वजह से जुंटा से पिछड़ती हुई दिखी लेकिन बाद में उसने इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. अराकान आर्मी अब रखाइन के लिए एक अलग देश बनाने की मांग कर रही है.

2027 तक एक अलग देश बनाना है लक्ष्य

अराकान आर्मी के कमांडर-इन-चीफ तुन म्यात नाइंग ने 2027 तक “पूरी तरह से आजाद अराकान” का लक्ष्य बताया है. नाइंग का कहना है कि उनकी आर्मी मिलिट्री के हिसाब से इतनी मजबूत हो जाएगी कि म्यांमार आर्मी को इस इलाके से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा.

लोकल अखबार इरावदी के मुताबिक अराकान आर्मी ने मिलिट्री टैंकरों और लॉजिस्टिक्स सप्लाई को रोकने के लिए सित्तवे के आसपास लैंडमाइन बिछा दी हैं. 29 मई से 1 जून के बीच सित्तवे के पास जुंटा आर्मी और अराकान आर्मी के बीच भयंकर झड़पें हुईं जिसमें 40 जुंटा सैनिक मारे गए.

अब तक अराकान आर्मी म्यांमार आर्मी के हवाई हमलों के लिए काफी कमजोर थी लेकिन हाल के महीनों में लड़ाकों ने ड्रोन और कंधे पर रखकर मार करने वाली मिसाइलें हासिल कर ली हैं. इससे म्यांमार जुंटा आर्मी के लिए हवाई हमले करना मुश्किल हो गया है.