Rakesh Sharma Space Consonant : जब पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री चीन के स्पेस स्टेशन पर बटर चिकन और निहारी लेकर पहुंचे, तो आइए जानते हैं कि 42 साल पहले राकेश शर्मा अपने साथ अंतरिक्ष में कौन-कौन से भारतीय व्यंजन ले गए थे. अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा ने ना केवल खुद देसी खाने का आनंद लिया, बल्कि अपने सोवियत साथियों के साथ भी इसे साझा किया.इनमें से एक खास भारतीय व्यंजन उनके साथियों को बहुत पसंद आया.

ऐसे में कल्पना करें एक डाइनिंग टेबल की जिसके ऊपर वेज पुलाव, आलू-छोले और सूजी का हलवा रखा हो, लेकिन वहां पानी का गिलास भी अपनी जगह पर ना टिक सके. 42 साल पहले जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने तो वे अपने साथ भारत के स्वाद का एक हिस्सा भी ले गए थे. अप्रैल 1984 में भारतीय वायु सेना (IAF) के इस पायलट ने एक सोवियत अंतरिक्ष मिशन के दौरान अपने साथ खास तौर पर तैयार किए गए भारतीय व्यंजन ले जाने का इंतजाम किया था. ‘इंडिया टुडे’ मैगज़ीन की 1984 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिक्ष में ना केवल राकेश शर्मा ने भारतीय खाने का मज़ा लिया, बल्कि उनके सोवियत साथियों ने भी इसका स्वाद चखा.

चीनियों ने रखा ता पाकिस्तानी अंतरिक्ष की मंशा का ख्याल

अब बात करते हैं 25 नवंबर, 2026 की, जब पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद ज़ीशान अली चीन के ‘तियांगोंग’ स्पेस स्टेशन पहुंचे. वहां उनके लिए 100 से ज़्यादा तरह के ‘हलाल’ (इस्लामी नियमों के अनुसार तैयार) व्यंजनों का एक खास मेनू तैयार था. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री की पसंद का ध्यान रखते हुए चीनियों ने बीफ निहारी और लैंब कोरमा से लेकर छोले और बटर चिकन तक, खाने-पीने का बेहतरीन इंतज़ाम किया था.

वहीं, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री के साथ बटर चिकन के चीनी स्पेस स्टेशन पहुंचने से कई दशक पहले ही, भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देसी खाना भेजने की चुनौती का सामना किया था और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया था. अंतरिक्ष यान में चावल के दाने इधर-उधर न उड़ें, इस तरह पुलाव कैसे परोसा जा सकता है? और भारत की आम सी आम (mango) वाली डिश सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के बीच इतनी हिट कैसे हो गई?

जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पुलाव और आलू-छोले ले गए

3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने सोवियत कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयुज टी-11 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी. उनके साथ सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी मालिशेव और गेनाडी स्ट्रेकालोव भी थे. ये तीनों ‘इंटरकॉसमॉस’ प्रोग्राम के तहत सोवियत ‘सल्युत-7’ ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन की ओर जा रहे थे. ‘इंडिया टुडे’ मैगजीन के 30 अप्रैल 1984 के अंक में पत्रकार राज चेंगप्पा ने एक कवर स्टोरी लिखी थी. इसमें स्पेस स्टेशन पर राकेश शर्मा के जीवन और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के खान-पान के बारे में बताया गया था,

भारतीय घरों नहीं दिखते ये व्यंजन

स्पेस स्टेशन का ‘वर्क कंपार्टमेंट’ (काम करने की जगह) ही वह जगह थी, जहां अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते थे, खाना खाते थे और सोते थे. वहां एक मेज, शॉवर, शौचालय और सोने की व्यवस्था थी. 1984 में ‘इंडिया टुडे’ मैगजीन ने लिखा- ‘और पहली बार रूसियों ने अंतरिक्ष में भारतीय खाना खाया, जिसे राकेश शर्मा अपने साथ ले गए थे. इन व्यंजनों में वेजिटेबल पुलाव, आलू-छोले और सूजी का हलवा शामिल था. इन्हें मैसूर (अब मैसुरू) स्थित ‘डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी’ (DFRL) में खास तौर पर तैयार किया गया था.

हालांकि, ये भारतीय व्यंजन बिल्कुल वैसे नहीं दिखते थे, जैसे भारतीय घरों या रेस्तरां में परोसे जाते हैं. वैज्ञानिकों ने इन्हें छोटे-छोटे रोल के रूप में तैयार किया था, जिन्हें अलग-अलग सेलोफेन (प्लास्टिक रैपर) में लपेटा गया था। पैकेजिंग की मदद से माइक्रोग्रैविटी (शून्य गुरुत्वाकर्षण) में खाने के कण इधर-उधर नहीं तैरते थे.

सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के बीच आम पापड़ कैसे हुआ हिट

राकेश शर्मा के अंतरिक्ष मेनू की तैयारी 1983 में यानी लॉन्च से कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी. सरकार ने भारत-सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय खाना तैयार करने का काम मैसूर स्थित एक प्रयोगशाला को सौंपा था. ‘ओपन’ मैगज़ीन की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों को यह काम पूरा करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था. उस समय DFRL में युवा वैज्ञानिक रहे के. राधाकृष्ण, प्रयोगशाला के उन लगभग 100 कर्मचारियों में शामिल थे जो इस काम में लगे हुए थे. तैयारियों में अनानास के रस का पाउडर, क्रीम क्रैकर्स जैसे बिस्कुट और आम की एक ‘फ्रूट बार’ शामिल थी, जो भारत में खाए जाने वाले ‘आम पापड़’ का ही एक रूप है.

‘ओपन’ मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार, इन सब चीज़ों में से केवल आम की ‘फ्रूट बार’ को ही सोवियत अंतरिक्ष संगठन की मंज़ूरी मिली. 2012 में मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में राकेश शर्मा ने बताया कि उनके सोवियत साथियों को यह भारतीय चीज़ कितनी पसंद आई थी.