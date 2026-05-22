Home > देश > महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान

महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान

Rajya Sabha Election 2026: चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव कराने का ऐलान किया है. इन सभी सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 22, 2026 11:34:03 AM IST

राज्यसभा की 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव का एलान
राज्यसभा की 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव का एलान


Rajya Sabha Election 2026: महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजित पवार और तमिलनाडु में सीवी षण्मुखम की सीट पर उपचुनाव होंगे. साथ ही आपको बता दें कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने शुक्रवार इसकी घोषणा की है, जिसके लिए मतदान 18 जून को निर्धारित किया गया है. 

महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होगा उपचुनाव

महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, जिसका रिजल्ट 18 जून को आएगा. 

You Might Be Interested In

चुनाव  आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने एक बयान में राज्यसभा की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि ये पद इसलिए खाली हुए हैं क्योंकि मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले हैं. जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सदस्य चुने जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर चुनाव होंगे. झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सदस्य का चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने कहा है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है.

यह खबर भी पढ़ें: Aadhaar update: यूआईडीएआई ने बढ़ाई आधार अपडेट की फ्री सुविधा, जानिए नई तारीख और पूरा प्रोसेस

किनका कार्यकाल हो रहा पूरा?

आपको बता दें कि कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जीडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया भी शामिल हैं. 

कब आएगा रिजल्ट?

18 जून को सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान होगा. और उसी दिन शाम को मतगणना शुरू हो जाएगी. और रात तक ये पता चल जाएगा कि कौन हारा और कौन जीता. इसलिए ये दिन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास होने वाला है. 

यह खबर भी पढ़ें: पंजाब के परिवार ने 26 साल तक किया 4 लोगों की मौत का इंतजार, 32ft नीचे लाश में तब्दील हो गई थीं 4 जिंदगियां

Tags: rajya sabha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026
महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान
महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान
महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान
महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान