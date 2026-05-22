महाराष्ट्र-तमिलनाडु में उपचुनाव और 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगा मतदान

Rajya Sabha Election 2026: महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजित पवार और तमिलनाडु में सीवी षण्मुखम की सीट पर उपचुनाव होंगे. साथ ही आपको बता दें कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने शुक्रवार इसकी घोषणा की है, जिसके लिए मतदान 18 जून को निर्धारित किया गया है.

महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होगा उपचुनाव

महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, जिसका रिजल्ट 18 जून को आएगा.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने एक बयान में राज्यसभा की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि ये पद इसलिए खाली हुए हैं क्योंकि मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले हैं. जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सदस्य चुने जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर चुनाव होंगे. झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सदस्य का चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने कहा है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है.



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किनका कार्यकाल हो रहा पूरा?

आपको बता दें कि कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जीडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया भी शामिल हैं.

कब आएगा रिजल्ट?

18 जून को सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान होगा. और उसी दिन शाम को मतगणना शुरू हो जाएगी. और रात तक ये पता चल जाएगा कि कौन हारा और कौन जीता. इसलिए ये दिन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास होने वाला है.

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