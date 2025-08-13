Rajya Sabha MP Kartikeya Sharma: राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा भूमि के प्रमाण-पत्र किए गए वितरित, कुम्हारों को उपलब्ध कराई गई भूमि

Rajya Sabha MP Kartikeya Sharma: हरियाणा सरकार द्वारा कुम्हार/प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने/आवा लगाने के लिए आरक्षित की गई भूमि के प्रमाण-पत्र वितरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत रेवाड़ी जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला के 57 गांवों के 2573 लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगें।

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वितरित किए प्रमाण पत्र

रेवाड़ी के बाल भवन सभागार में मुख्यातिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कुम्हार/प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने/आवा लगाने के लिए आरक्षित की गई भूमि के प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे। सरकार द्वारा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 3 (4) के अंतर्गत कुम्हार जाति के उन लोगों के पास मिट्टी उठाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब पंचायत भूमि में से भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।

एक व्यक्ति के 50 बच्चे? UP Congress के इस दावे की सच्चाई जान शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे राहुल गांधी