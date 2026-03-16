Home > देश > Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी

Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी

Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी है. सभी सीटों पर नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे.

By: JP Yadav | Last Updated: March 16, 2026 2:19:56 PM IST

राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी है. सभी सीटों पर नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे.
राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी है. सभी सीटों पर नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे.


Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर सोमवार (16 मार्च, 2026) सुबह से ही मतदान जारी है. ज्यादातर सीटों पर नतीजे स्पष्ट हैं, लेकिन बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दरअसल, राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन  26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इस बीच बिहार, ओडिशा और हरियाणा में क्रॉस-वोटिंग की संभावना से नतीजों में उलटफेर के आसार बन रहे हैं. यह भी अहम बात है कि तीनों ही राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान के बाद वोटों की गिनती सोमवार को शाम 5 बजे से होगी. सभी सीटों पर नतीजे देर रात से पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे.  

You Might Be Interested In

26 उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित

राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन  26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इनमें भारतीय जनता पार्टी के 7 और कांग्रेस को 5 उम्मीदवार शामिल हैं. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के चार उम्मीदवारों के अलावा तमिलनाडु में सत्तासीन डीएमके के तीन और शिवसेना, आरपीआई (ए), एनसीपी, एनसीपी (एसपी), एआईएडीएमके, पीएमके और यूपीपीएल के एक-एक उम्मीदवार भी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं. निर्विरोध चुने जाने वालों में शरद पवार, अभिषेक सिंहवी, तिरुचि शिवा और विनोद तावड़े जैसे 26 नाम शामिल हैं.

बिहार में 5वीं सीट पर है कड़ा मुकाबला

बिहार के 4 उम्मीदवारों नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन और शिवम कुमार का जीतन तय है, जबकि पांचवीं सीट पर लड़ाई जारी है. पांचवीं सीट पर NDA के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन समर्थित एडी सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है.  

You Might Be Interested In

नीतीश कुमार पर सभी की नजरें

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का एलान करके सबको चौंका दिया. राज्यसभा के लिए चुने जाने पर अप्रैल में ही बिहार का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से निर्वाचित 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो जाएगा.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1rajya sabha elections 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राउलाने उत्सव पर फिदा हुई GenZ, देखें पहाड़ी परंपरा का...

March 16, 2026

एल्युमिनियम के बर्तन में खाने के क्या है नुकसान?

March 16, 2026

गर्मियों में लहसुन खाना फायदेमंद या नुकसानदेह? जानें सच

March 15, 2026

गर्मियों में हेयर स्पा की क्या जरूरत? इस चीज से...

March 15, 2026

इस ईद पहनें कुछ खास, ये 5 फैशन लुक आपको...

March 14, 2026

LPG बचाने का स्मार्ट तरीका! 15 मिनट में तैयार करें...

March 14, 2026
Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी
Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी
Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी
Rajya Sabha Elections 2026 Updates: राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान जारी, NDA या INDI, जानें किसका पलड़ा भारी