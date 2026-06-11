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खरगे से लेकर पवन खेड़ा तक…राज्यसभा चुनाव में अब तक कौन-कौन से उम्मीदवार निर्विरोध जीते?

Rajya Sabha Election Results 2026: मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए 8 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हो गए हैं. मध्य प्रदेश से 3, कर्नाटक से 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार निर्विरोध विजय घोषित हुए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 7:07:03 PM IST

राज्यसभा चुनाव में अब तक कौन-कौन से उम्मीदवार निर्विरोध जीते?
राज्यसभा चुनाव में अब तक कौन-कौन से उम्मीदवार निर्विरोध जीते?


Rajya Sabha Election Results 2026: मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं. तीनों उम्मीदवारों को विधानसभा से जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है. दरअसल, मध्य प्रदेश बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए उतारा था. इसमें रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट थे.

बताया जा रहा है कि तीनों निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. उन्हें विधानसभा में निर्वाचन सर्टिफिकेट मिल गया है. इसके बाद बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल है.

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कर्नाटक से 4 उम्मीदवार निर्विरोध जीते

इसके अलावा, आज यानी गुरुवार (11 जून, 2026) को कर्नाटक से राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा और AICC सचिव मंसूर अली खान को बीजेपी उम्मीदवार एम. नागराजा के साथ निर्विरोध चुना गया. खड़गे, नारायण कोरागप्पा और एचडी देवेगौड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 25 जून को खाली होने वाली चार सीटों को भरने के लिए 18 जून को चुनाव होने थे.

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तमिलनाडु से कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध जीते

इसके अलावा, तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रवीण चक्रवर्ती निर्विरोध चुने गए. यह उपचुनाव 7 मई को राज्यसभा सदस्य सीवी शनमुगम के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया गया था. नाम वापस लेने की प्रक्रिया के बाद मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा, इसलिए तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय के रिटर्निंग ऑफिसर और अतिरिक्त सचिव ने चक्रवर्ती को काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नटराजन का मामला

बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया. शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नहीं दी थी. हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और उन्हें सिर्फ एक नोटिस मिला था. बुधवार को पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की.

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सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की बेंच मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई. सिंघवी ने कोर्ट से चुनाव नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने का आग्रह किया. हालांकि, बेंच ने कोई अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया और कहा कि कोर्ट चुनाव से जुड़े मामलों में अंतरिम चरण में दखल नहीं देती है.

Tags: BJPcongressRajya Sabha election
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