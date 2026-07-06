पश्चिम बंगाल से केंद्र सरकार को एक बार फिर मिलेगी नई ताकत, विपक्ष को लगने वाला है झटका

West Bengal Rajya Sabha election: पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में एक और नया मोड़ आने वाला है, इससे ना केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा बल्कि उच्च सदन राज्यसभा में भी इसका असर पड़ेगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई. उसने अकेले ही 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की और डेढ़ दशक बाद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया. पिछले दिन तृणमूल कांग्रेस के बागी राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उच्च सदन (राज्यसभा) से इस्तीफा देने के कारण 3 सीटें खाली हुई हैं.

अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार (6 जुलाई) को पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव का एलान किया है. इन सीटों पर मतदान 24 जुलाई को होगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद TMC लीडरशिप पर सवाल उठाने के बाद इन तीनों (सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक) ने जून में अलग-अलग तारीखों पर इस्तीफा दिया था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत के बाद इन तीन उपचुनावों के बाद राज्यसभा में उनकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके पास 200 से अधिक विधायक हैं.

राज्यसभा उपचुनाव का कार्यक्रम

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 7 जुलाई, 2026 (मंगलवार) नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि: 14 जुलाई, 2026 (मंगलवार) नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी): 15 जुलाई, 2026 (बुधवार) नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 17 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) मतदान की तिथि: 24 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) मतदान का समय: प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतगणना: 24 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) शाम 5:00 बजे से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की अंतिम तिथि: 27 जुलाई, 2026 (सोमवार)

यहां पर बता दें कि वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की अगुवाई में 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को समाप्त कर सत्ता हासिल की. इसके बाद अगले 15 सालों तक राज्य की सबसे म़जबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरीं. चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट में हर चुनाव में हार मिली. यह हार लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी मिली. वहीं, वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने सब कुछ बदलकर रख दिया है. एक दौर में 200 से अधिक सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब 80 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगी है. पार्टी टूट चुकी है. उसके 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं.