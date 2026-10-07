‘आजकल फिल्म बना रहे हैं या ऐसे ही…’ जब CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव ने पूछा ऐसा सवाल; रह गए हक्का-बक्का!

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एक्टर राजपाल यादव के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उन्होंने 2012 की एक फ़िल्म के लिए लिए गए लोन से जुड़े चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की बात कही है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राजपाल यादव ने 2 करोड़ रुपये का तुरंत भुगतान करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का इंतज़ाम किया है. इसके तहत, राजपाल यादव ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए, जबकि बाकी 85 लाख रुपये का भुगतान राजपाल यादव की संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा 12 अक्टूबर तक किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में इसका ज़िक्र किया और यह भी कहा कि वह बाकी बची हुई राशि के भुगतान के लिए एक शेड्यूल तय करेगी.

राजपाल यादव ने CJI सूर्यकांत की बेंच से खुद बातचीत की. राजपाल यादव ने कहा कि फिल्म ‘आता पता लापता’ में 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राजपाल यादव ने कहा कि पिछले 13 साल में करीब 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. CJI सूर्यकांत ने पूछा कि आजकल फिल्म बना रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं? CJI सूर्यकांत ने कहा कि अच्छी फिल्में बनाते रहिए और लोगों का मनोरंजन करते रहिए. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने राजपाल यादव को सजा बढ़ाए जाने की चेतावनी भी दी.

वहीं, आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने आखिरकार 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए हैं, जिन्हें बुधवार को ही रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा.85 लाख रुपये के बारे में याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी संपत्ति खरीदने का इच्छुक व्यक्ति अनंत प्रकाश यादव कोर्ट में मौजूद हैं और वह 85 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने को तैयार हैं. वह सोमवार को रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए 85 लाख रुपये की राशि जमा करने को तैयार हैं. ऐसा करने पर हम उन्हें रोज़ाना की शर्तों के आधार पर कुछ खास शर्तों के साथ राहत देंगे.

क्या है मामला

कोर्ट राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उनकी 2012 की फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए लोन से जुड़े लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले से संबंधित थी. यह मामला राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ नाम की एक प्राइवेट कंपनी से मिली 5 करोड़ रुपये की रकम से जुड़ा है, जो उनके द्वारा बनाई जा रही एक फ़िल्म के सिलसिले में ली गई थी. क्योंकि फ़िल्म तय समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हो सकी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच चार समझौते हुए.

13 साल पहले दोनों पक्षों में हुआ था समझौता

तीसरे समझौते के तहत राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स को आठ सिक्योरिटी चेक दिए. बाद में तीसरे समझौते की जगह चौथे समझौते ने ले ली, जिसे 21 अप्रैल 2013 का ‘सहमति समझौता’ (consent agreement) कहा गया. राजपाल यादव की याचिका के अनुसार, इस सहमति समझौते में आठ सिक्योरिटी चेक वापस करने और 10-10 करोड़ रुपये के चार नए चेक जारी करने की बात थी.

राजपाल यादव का आरोप है कि मुरली प्रोजेक्ट्स ने आठ सिक्योरिटी चेक वापस नहीं किए और इसके बजाय उनमें से सात चेक बैंक में जमा कर दिए, जो बाउंस हो गए. इसी वजह से यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं.

6 महीने की मिली सजा

मई 2024 में एक सेशंस कोर्ट ने यादव को दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, क्योंकि उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि विवाद सुलझा लिया जाएगा। मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) भी भेजा गया था. आखिरकार यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर किया और जेल में रहे, जब तक कि हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पास ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उनकी सज़ा पर अंतरिम रोक नहीं लगा दी.