Rajnath Singh: ‘सबके बॉस तो हम हैं…’टैरिफ वॉर के बीच फूटा रक्षा मंत्री का गुस्सा, कह दी ऐसी बात सुन Trump के भी उड़ जाएंगे होश

Rajnath Singh On Tariff: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत के तेज़ विकास का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने उनका नाम लिए बिना कहा, कि कुछ लोग भारत के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 10, 2025 15:11:32 IST

Rajnath Singh On Tariff: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत के तेज़ विकास का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने उनका नाम लिए बिना कहा, कि कुछ लोग भारत के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के विकास की गति से खुश नहीं हैं। वे भारत में बने सामानों को अपने उत्पादों से भी महंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया उन्हें न खरीदे।

‘सबके बॉस तो हम हैं’

राजनाथ ने कहा, “कुछ लोग भारत के विकास की गति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। ‘सबके बॉस तो हम हैं’, भारत इतनी तेज़ गति से कैसे बढ़ रहा है? और कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत में, भारतीयों के हाथों से बनी चीज़ें उन देशों में बनी चीज़ों से ज़्यादा महंगी हो जाएँ।”

‘कोई भी ताकत भारत को नहीं रोक सकती’

सिंह ने कहा कि इस तरह की चालें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “भारत इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकती।” सिंह ने कहा, “हम ₹24,000 करोड़ से ज़्यादा मूल्य की रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। यही भारत की ताकत है, यही नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात लगातार बढ़ रहा है।”

भारत पर ट्रप का टैरिफ बम

उनकी यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला दिया गया है। भारत ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे “अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण” बताया है। ट्रंप ने सीएनबीसी को बताया था कि वह टैरिफ में “काफी वृद्धि” करने की योजना बना रहे हैं, और भारत पर एक अच्छा व्यापारिक साझेदार न होने का आरोप लगाया था।

