Rajnath Singh: उनके पास सबूतों का एक परमाणु बम है तो… Rahul Gandhi के चुनाव आयोग पर आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार

Rajnath Singh on Rahul Gandhi: 2024 के लोकसभा चुनावों में “धांधली” के राहुल गांधी के दावों पर तीखा हमला करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती दी कि अगर उनके पास भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सबूत हैं, तो वे “परमाणु बम” फोड़ दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने कहा है कि वह सबूत दिखाएंगे कि लोकसभा चुनावों में “धांधली हो सकती है और हुई भी है”।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राजनाथ सिंह ने कहा, “राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की धांधली के सबूतों का एक परमाणु बम तैयार किया है… अगर उनके पास सबूतों का एक परमाणु बम है, तो उसका तुरंत परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए… सच तो यह है कि उनके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है।”

राहुल पर अपना हमला जारी रखते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने “संसद को भूकंप की धमकी” दी थी, लेकिन वह केवल तुच्छ बयान देते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भी सराहना की और कहा कि चुनाव आयोग की निर्विवाद ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा है।

#WATCH | Patna, Bihar: Defence Minister Rajnath Singh, says “… Rahul Gandhi said that he has prepared an atom bomb of proofs on the rigging of votes by the Election Commission… If he has an atom bomb of proofs, its atomic test should be done immediately…The fact is that he… pic.twitter.com/yY2LzqMJVm

— ANI (@ANI) August 2, 2025