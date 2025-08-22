Rajnath Singh on Asim Munir: पाकिस्तान अभी भी डंपर है तो… राजनाथ सिंह ने आसिम मुनीर के बयानों का उड़ाया मजाक! जानें क्या-क्या कहा?

Rajnath Singh on Asim Munir: दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पाकिस्ता के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान पर कटाक्ष किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयानों पर उन्होंने कहा कि हाल ही में आसिम मुनीर को उनके बयान के लिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर पूरी दुनिया में खूब ट्रोल किया गया।

उन्होंने कहा, “सबने कहा कि अगर दो देशों को एक साथ आज़ादी मिली और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदर्शिता से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली और दूसरा अभी भी डंपर जैसी हालत में है, तो यह उनकी अपनी विफलता है। मैं भी आसिम मुनीर के इस बयान को उनके कबूलनामे के तौर पर देखता हूँ।”

‘कबायली और लुटेरी मानसिकता की ओर इशारा’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने जाने-अनजाने में कबायली और लुटेरी मानसिकता की ओर इशारा किया है, जिसका पाकिस्तान अपने जन्म से ही शिकार रहा है। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तानी सेना के इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके मन में यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की समृद्धि, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ हमारी रक्षा क्षमता और हमारे राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी उतनी ही मज़बूत रहे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सभ्यता और हमारे राष्ट्र में लड़ने की भावना जीवित रहे।”

‘सर्वजन हिताय विश्व व्यवस्था’

उन्होंने कहा, “हमने हमेशा एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की है जहाँ शक्ति उत्तरदायित्व की ओर निर्देशित हो, उद्देश्य सर्वजन हिताय हो और साझेदारी राष्ट्रों के बीच संबंधों की स्वाभाविक स्थिति हो। भारतीय लोकाचार विश्व व्यवस्था को प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि सभी के लिए सद्भाव, सम्मान और परस्पर सम्मान की दिशा में एक साझा यात्रा के रूप में देखता है।”

उन्होंने कहा, “हमारी परंपरा में, शक्ति का मापदंड आदेश देने की क्षमता नहीं, बल्कि देखभाल है; संकीर्ण हितों की पूर्ति नहीं, बल्कि वैश्विक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता है। हम सदियों से वैश्विक व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज के समय में, इसमें एक और प्राथमिकता जुड़ गई है और वह है कि हम वैश्विक संघर्षों और समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करें।”

