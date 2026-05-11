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पीएम मोदी के बयान के बाद राजनाथ सिंह ने बुलाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, कौन-कौन से मंत्री रहेंगे मौजूद?

Rajnath Singh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल हैदराबाद में लोगों से सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करने और विदेश घूमने नहीं जाने की अपील की थी. इस बीच, राजनाथ सिंह ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है.

By: Sohail Rahman | Published: May 11, 2026 11:36:11 AM IST

राजनाथ सिंह ने बुलाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग
राजनाथ सिंह ने बुलाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग


Group of Ministers Meeting: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार सुबह पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाए गए मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह (IGoM) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक इस क्षेत्र में बदलती स्थिति की समीक्षा करने और उससे जुड़े मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी. इससे पहले रविवार को हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर भारतीय नागरिक से बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच आर्थिक मज़बूती के लिए एक सामूहिक आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया.

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने मौजूदा संकट को केवल सरकार की चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र की परीक्षा के रूप में पेश किया.

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पीएम मोदी ने कल क्या कहा था?

पीएम मोदी ने कल अपने भाषण के दौरान कहा था कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमा पर अपनी जान कुर्बानी करने की इच्छा रखना ही नहीं है. इसका मतलब है जिम्मेदारी से जीना और अपने रोज़मर्रा के जीवन में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना. प्रधानमंत्री का भाषण आर्थिक आत्मरक्षा के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका जैसा था, जिसमें उन्होंने नागरिकों से देश के वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनी उपभोग की आदतों को बदलने का आग्रह किया.

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पीएम मोदी ने जनता से किया ये आग्रह

ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए पीएम मोदी ने भारत के आवागमन के तरीके में बदलाव का आग्रह किया. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जहां भी उपलब्ध हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करें. जब निजी वाहनों का उपयोग ज़रूरी हो तो कार-पूलिंग का विकल्प चुनें. सामान की आवाजाही के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं.

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कोरोना के दौरान हासिल की गई कार्यक्षमता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देश के कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा बिल को कम करने के लिए वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मज़बूत करने का आह्वान किया. अपने कार्यकाल की सबसे सीधी अपीलों में से एक में पीएम मोदी ने नागरिकों से विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह (देश से बाहर जाने) के प्रति सचेत रहकर रुपये के रक्षक के रूप में कार्य करने को कहा.

Tags: narendra modiRajnath Singh
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