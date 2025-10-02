छोटी सी गुस्ताखी पड़ेगी आतंकिस्तान पर भारी! राजनाथ सिंह बोले- ‘पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे’
Pakistan News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर पाक को धमकी दी और कहा कि अगर सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कोई दुस्साहस दिखाया गया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

Rajnath Singh: पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना पाक पारर नजरे गढ़ाए हुए है. ऑपरेशन सिन्दूर के बाद से आज भी पाकिस्तान खौफ में जी रहा है. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी विजयादशमी के अवसर पर पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत की रक्षा प्रणाली में सेंध लगाने की असफल कोशिश की थी, जिसका हमारी सेना ने करारा जवाब दिया था. इतना ही नहीं रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत की, तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा.

पाक को कभी भी चोट पहुंचा सकती है भारतीय सेना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री ने विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन समारोह में हिस्सा लिया. जिसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस क्षेत्र तक भारत की रक्षा प्रणाली को भेदने का असफल प्रयास किया था. लेकिन, अपनी जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली की पूरी तरह से पोल खोल दी, जिससे दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें, और जैसे चाहें, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

पाक को दी सीधी धमकी 

इतना ही नहीं इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद अभी भी जारी है. भारत ने बार-बार बातचीत के ज़रिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत खोखली और अस्पष्ट है. सर क्रीक से सटे इलाकों में उसके सैन्य बुनियादी ढाँचे का हालिया विस्तार उसकी नीयत को उजागर करता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल मिलकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं. सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा. पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है.

