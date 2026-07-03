दुश्मनों की बढ़ेगी मुश्किल! ₹52,000 करोड़ के हथियार खरीद प्लान को राजनाथ ने दी हरी झंडी, जानिए क्या-क्या मिलेगा?

Rajnath Singh Approves Mega Defence Deal: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने शुक्रवार को लगभग ₹52,000 करोड़ के डिफेंस खरीद प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इन प्लान से आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट हथियार, मिसाइल, एंटी-ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस इक्विपमेंट मिलेंगे. इससे देश की लड़ाई की तैयारी और सुरक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी.

आर्मी को एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आकाश तरंग, कंधे से लॉन्च होने वाला एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम, मीडियम-रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक डिफेंस सिस्टम और जेट-बेस्ड सुसाइड ड्रोन सिस्टम खरीदने की मंजूरी मिल गई है. इससे आर्मी की फायरपावर और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी.

ड्रोन और टैंक काउंटरिंग क्षमताएं मजबूत होंगी

आकाश तरंग आर्मी को दुश्मन के ड्रोन हमलों से असरदार सुरक्षा देगा. कंधे से लॉन्च होने वाली एंटी-टैंक मिसाइल दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने में मदद करेगी. मीडियम-रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के हवाई खतरों को समय पर इंटरसेप्ट किया जा सकेगा.

अल्ट्रा-शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह की रुकावटों के बावजूद अच्छे से काम करेगा. टैंकों के लिए नए प्रोटेक्शन सिस्टम उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाने और उनके बचने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे. जेट-बेस्ड सुसाइड ड्रोन सिस्टम कम कीमत पर ज़्यादा फायरपावर और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं देगा।

नेवी की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी

नेवी के लिए खास सी-लॉन्च्ड माइंस, वॉरशिप-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक लैंड-बेस्ड टेस्ट सेंटर बनाने की मंज़ूरी मिल गई है. इससे समुद्री निगरानी, ​​दुश्मन की एक्टिविटी मॉनिटरिंग और नेवी की कॉम्बैट ऑपरेशन क्षमताओं को मज़बूती मिलेगी.

एयर फोर्स के लिए एक खास हाई-एल्टीट्यूड, लॉन्ग-एंड्योरेंस एविएशन प्लेटफॉर्म और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने की मंज़ूरी मिल गई है. यह लगातार निगरानी, ​​खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, कम्युनिकेशन और बॉर्डर इलाकों की रिमोट मॉनिटरिंग जैसे जरूरी काम करेगा, जिससे एयर फ़ोर्स की स्ट्रेटेजिक क्षमताएं बढ़ेंगी.

तीनों सेनाओं की लड़ाई की तैयारी मजबूत होगी

लगभग ₹52,000 करोड़ के इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान का मकसद तीनों सेनाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और देसी डिफेंस सिस्टम से लैस करना है. सरकार का मानना ​​है कि इन सिस्टम के शामिल होने से भारत की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर डिफेंस और किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता मज़बूत होगी.