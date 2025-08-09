Home > देश > Raksha Bandhan 2025 Video: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े नेताओं ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन, देखें खास VIDEO और रौनक!

Raksha Bandhan 2025 Video: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े नेताओं ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन, देखें खास VIDEO और रौनक!

Raksha Bandhan 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बड़े राजनेताओं ने देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया। जानिए कैसे नेताओं ने बच्चों और बहनों के साथ मिलकर इस खास पर्व को खास बनाया।

Published: August 9, 2025 22:19:07 IST

Raksha Bandhan 2025

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन का पावन त्योहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि कई बड़े राजनेता भी राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते की मिठास को महसूस करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई दिग्गज नेताओं ने इस पर्व को अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े प्रेम से मनाया। खास बात यह रही कि जेल में बंद कैदियों को भी बहनों ने राखी बांधकर इस त्योहार को यादगार बनाया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मनाया रक्षाबंधन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने एक पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके बाद कई बहनों ने स्वयं उन्हें राखी बांधी, जो भाई-बहन के इस अनमोल रिश्ते की सामाजिक अहमियत को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बच्चों और ब्रह्मकुमारी संगठन के सदस्यों ने मनाया त्योहार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्कूली बच्चों और ब्रह्मकुमारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान बच्चों ने उन्हें राखी बांधी और उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। रक्षा मंत्री ने भी बच्चों को उपहार देकर इस पर्व की खुशी साझा की, जिससे त्योहार का स्नेह और बढ़ गया।

सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मनाया रक्षाबंधन

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें राखियां बांधकर भाई-बहन के रिश्ते का सम्मान किया।

पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मनाया त्योहार

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने दिल्ली के वाणिज्य भवन में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। छोटी बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी, जबकि उन्होंने बच्चों को उपहार देकर त्योहार को खास बनाया। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। बच्चों ने सीएम को राखी बांधी और उपहार पाकर सबका मन खुशी से भर गया।

