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700000 की जलेबी,21000 कप चाय….,अतिक्रमण हटाने गये अधिकारी खा गए 47 लाख का नाश्ता; बिल देख सब शॉक

Rajkot: चाय, नाश्ते और पानी के कुल 47 लाख रुपये के बिलों की जांच की जा रही है. फरवरी 2026 में चलाए गए इस अभियान में करीब 5,000 अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया था.

By: Divyanshi Singh | Published: June 29, 2026 6:34:35 PM IST

राजकोट में अतिक्रमण हटाने गये थे अधिकारी खा गए 47 लाख का नाश्ता
राजकोट में अतिक्रमण हटाने गये थे अधिकारी खा गए 47 लाख का नाश्ता


Rajkot: राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरवरी 2026 में चलाए गए तीन दिन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के बिल से हैरान है. म्युनिसिपल अधिकारी 21,000 कप चाय, 21,000 गिलास नींबू शरबत, 7 लाख की जलेबी और 2.5 लाख बोतल मिनरल वाटर का कुल 47 लाख रुपये का बिल देखकर हैरान हैं. लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमण हटाने गए थे या पिकनिक पर.

47 लाख रुपये की चाय और नाश्ता

राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने जंगलेश्वर इलाके में तीन दिन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुए चाय, नाश्ते और दूसरे खर्चों के बिल फिलहाल रोक दिए हैं. चाय, नाश्ते और पानी के कुल 47 लाख रुपये के बिलों की जांच की जा रही है. फरवरी 2026 में चलाए गए इस अभियान में करीब 5,000 अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया था.

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बिल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैरान है. प्रेमवती रेस्टोरेंट के नाम पर नगर निगम को करीब ₹4.7 मिलियन का बिल भेजा गया है. खाने और नाश्ते पर ₹2.7 मिलियन खर्च हुए, जबकि मिनरल वाटर का बिल ₹1.24 मिलियन है. जब जागरूक लोगों ने मामले की जांच की, तो पता चला कि नगर निगम को यह बिल ₹5 की छोटी बोतल के लिए ₹8 का बताकर भेजा गया था.

अधिकारियों ने ₹4.7 मिलियन का नाश्ता किया

इस दौरान अधिकारियों ने काजू की मिठाई, खजूर के रोल, वेफर-समोसे का मज़ा लिया, तो कर्मचारियों ने गांठिया, जलेबी, पोहा, चाय, नींबू का शरबत और छाछ का मज़ा लिया. तीन दिन में खर्च हुए करीब ₹12.5 मिलियन पानी के खर्च पर भी सवाल उठ रहे हैं. जंगेश्वर में अतिक्रमण हटाने में तीन दिन लगे, जिसमें 5,000 से ज़्यादा अधिकारी और 250 मशीनें लगी थीं.

Tags: Rajkot
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