Rajiv Gandhi Murder Conspiracy : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा इसलिए हटाई गई थी ताकि उनकी हत्या की जा सके. उनका यह आरोप कांग्रेस के उस पुराने दावे को दोहराता है कि तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने जानबूझकर राजीव गांधी की सुरक्षा हटा दी थी. राहुल गांधी ने कहा कि राजीव गांधी की बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, उसने उनके पिता की सुरक्षा को लेकर उनकी आशंकाओं को और पुख्ता कर दिया. राहुल ने यह बात सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी के संस्मरण (मेमॉयर) पर चर्चा करते हुए कही. X पर शेयर किए गए एक वीडियो में सोनिया गांधी ने बताया कि कैसे 1991 में राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ बिहार दौरे पर गए थे, जहां उन पर पथराव किया गया और भीड़ ने उनके खिलाफ नारे लगाए.

बिहार दौरे में हुआ था राहुल गांधी का एहसास

सोनिया गांधी ने याद करते हुए कहा कि और जब वह (राहुल गांधी) घर लौटे तो उन्होंने मुझसे कहा- मम्मा, अगर हमने पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आऊंगा.’ राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का वह दौरा उनके लिए निर्णायक साबित हुआ. और इस मामले पर मेरा रुख बिल्कुल साफ था. पापा की सुरक्षा इसलिए हटाई गई थी ताकि उनकी हत्या की जा सके.

राहुल गांधी ने यह भी याद किया कि कैसे सोनिया गांधी घर के चारों ओर घूमकर सुरक्षा व्यवस्था और कंटीले तारों की जांच करती थीं.

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