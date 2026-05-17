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Rajinikanth: ‘जब सुना कि विजय CM बन गया तो…’ रजनीकांत के इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में मचाई खलबली!

विजय के CM बनने और स्टालिन से मुलाकात पर मचे बवाल के बीच रजनीकांत ने तोड़ी चुप्पी. प्रेस मीट में आलोचकों को दिया करारा जवाब, कहा, मैं भला क्यों जलूँगा?'

By: Shivani Singh | Published: May 17, 2026 2:52:31 PM IST

Rajinikanth: ‘जब सुना कि विजय CM बन गया तो…’ रजनीकांत के इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में मचाई खलबली!


Rajinikanth on Vijay: दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हुई मुलाकात को लेकर हो रही आलोचनाओं पर खुलकर बात की और अपनी राजनीतिक स्थिति साफ की. रजनीकांत ने कहा कि जब उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनी, तो वे काफी हैरान थे. उन्होंने साफ किया कि वे अब राजनीति में सक्रिय नहीं हैं और कई साल पहले ही इससे दूरी बना चुके हैं. उन्होंने विजय और अपने बीच उम्र के फासले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और विजय के बीच 28 साल का अंतर है. विजय ने दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ अकेले खड़े होकर अपनी पहचान बनाई है और यह मुकाम हासिल किया है.

विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्या कहा?

रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘जब मैंने सुना कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुझे गहरा धक्का लगा. मैं राजनीति में नहीं हूँ, राजनीति से दूर हुए मुझे लंबा वक्त बीत चुका है. विजय और मेरे बीच 28 साल का उम्र का फासला है. विजय ने यहाँ की दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ अकेले दम पर मुकाबला किया और अपनी यह पहचान बनाई है.’ अभिनेता ने बताया कि उन्हें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके राजनीतिक स्टैंड और स्टालिन के साथ मुलाकात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. अगर वे चुप रहते, तो लोग इस आलोचना को ही सच मान बैठते. उन्होंने कहा, ‘मैं यह प्रेस मीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव को लेकर मुझ पर कई तरह के तंज कसे जा रहे हैं. अगर मैं आज इनका जवाब नहीं दूँगा, तो लोग इसी को सच मानने लगेंगे.’

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स्टालिन से मुलाकात पर दी सफाई

चुनाव नतीजों के बाद एमके स्टालिन से हुई अपनी मुलाकात का बचाव करते हुए रजनीकांत ने कहा कि उनका रिश्ता राजनीति से ऊपर है. उन्होंने कहा, ‘हमारी दोस्ती राजनीति के दायरे से परे है. कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन की हार से मुझे बेहद दुख हुआ. रजनी इतना छोटा या ओछी मानसिकता वाला इंसान नहीं है कि किसी भी बात पर बिना वजह कुछ भी बोलने लगे.’

विजय को बधाई न देने के आरोपों पर जवाब

विजय के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए रजनीकांत ने कहा, ‘ऐसा कहा गया कि मैंने एयरपोर्ट पर विजय को बधाई नहीं दी. जबकि जैसे ही वे जीते, मैंने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर उन्हें बधाई संदेश पोस्ट कर दिया था. मैं राजनीति में हूँ ही नहीं, मैं इसे कब का छोड़ चुका हूँ. जब मैं इस रेस में हूँ ही नहीं, तो भला मैं उनसे क्यों जलूँगा? जिसके नसीब में जो लिखा है, उसे मिलकर रहता है, और जो नहीं है, वो कभी नहीं मिलता.’

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