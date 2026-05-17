Rajinikanth: ‘जब सुना कि विजय CM बन गया तो…’ रजनीकांत के इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में मचाई खलबली!

Rajinikanth on Vijay: दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हुई मुलाकात को लेकर हो रही आलोचनाओं पर खुलकर बात की और अपनी राजनीतिक स्थिति साफ की. रजनीकांत ने कहा कि जब उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनी, तो वे काफी हैरान थे. उन्होंने साफ किया कि वे अब राजनीति में सक्रिय नहीं हैं और कई साल पहले ही इससे दूरी बना चुके हैं. उन्होंने विजय और अपने बीच उम्र के फासले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और विजय के बीच 28 साल का अंतर है. विजय ने दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ अकेले खड़े होकर अपनी पहचान बनाई है और यह मुकाम हासिल किया है.

विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्या कहा?

रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘जब मैंने सुना कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुझे गहरा धक्का लगा. मैं राजनीति में नहीं हूँ, राजनीति से दूर हुए मुझे लंबा वक्त बीत चुका है. विजय और मेरे बीच 28 साल का उम्र का फासला है. विजय ने यहाँ की दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ अकेले दम पर मुकाबला किया और अपनी यह पहचान बनाई है.’ अभिनेता ने बताया कि उन्हें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके राजनीतिक स्टैंड और स्टालिन के साथ मुलाकात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. अगर वे चुप रहते, तो लोग इस आलोचना को ही सच मान बैठते. उन्होंने कहा, ‘मैं यह प्रेस मीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव को लेकर मुझ पर कई तरह के तंज कसे जा रहे हैं. अगर मैं आज इनका जवाब नहीं दूँगा, तो लोग इसी को सच मानने लगेंगे.’

Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth holds a press conference at his residence in Poes Garden. He says, “I am holding this press meet because many criticisms are being made about me in connection with the election. If I do not respond to them, they will become accepted as the… pic.twitter.com/5gwzbKt13u — ANI (@ANI) May 17, 2026

स्टालिन से मुलाकात पर दी सफाई

चुनाव नतीजों के बाद एमके स्टालिन से हुई अपनी मुलाकात का बचाव करते हुए रजनीकांत ने कहा कि उनका रिश्ता राजनीति से ऊपर है. उन्होंने कहा, ‘हमारी दोस्ती राजनीति के दायरे से परे है. कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन की हार से मुझे बेहद दुख हुआ. रजनी इतना छोटा या ओछी मानसिकता वाला इंसान नहीं है कि किसी भी बात पर बिना वजह कुछ भी बोलने लगे.’

Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth says, “I was extremely shocked when I heard that Vijay had become the Chief Minister. I am not in politics; it has been many days since I stepped away from politics. There is a 28-year age difference between Vijay and me. Here, Vijay has… https://t.co/WUxYS8YUbK pic.twitter.com/dcr0lcGfiA — ANI (@ANI) May 17, 2026

विजय को बधाई न देने के आरोपों पर जवाब

विजय के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए रजनीकांत ने कहा, ‘ऐसा कहा गया कि मैंने एयरपोर्ट पर विजय को बधाई नहीं दी. जबकि जैसे ही वे जीते, मैंने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर उन्हें बधाई संदेश पोस्ट कर दिया था. मैं राजनीति में हूँ ही नहीं, मैं इसे कब का छोड़ चुका हूँ. जब मैं इस रेस में हूँ ही नहीं, तो भला मैं उनसे क्यों जलूँगा? जिसके नसीब में जो लिखा है, उसे मिलकर रहता है, और जो नहीं है, वो कभी नहीं मिलता.’