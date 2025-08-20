Delhi CM Attack: रिक्शे से उतरा, फोन पर कर रहा था किसी से बात…दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का Video आया सामने

Delhi CM Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने से एक दिन पहले, राजेशभाई सकरिया ने कथित तौर पर शालीमार बाग स्थित उनके आवास की रेकी की थी।दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक सीसीटीवी फुटेज में 19 अगस्त को सकरिया (41) एक बैग लेकर रिक्शे से उतरते, किसी से फोन पर बात करते और परिसर का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को गहन जाँच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में, सकरिया को मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय के अंदर देखा गया, जहाँ वह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री गुप्ता पर बुधवार सुबह दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया।

मुख्यमंत्री आवास की कि थी रेकी

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी पुष्टि की है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की थी। उन्होंने कहा, “पुलिस हमलावर की मानसिकता और इरादों की जाँच कर रही है। हमें पता है कि हमलावर उनके घर की रेकी कर रहा था और आज सुबह का इंतज़ार कर रहा था। आज उसने उन पर हमला किया… मुख्यमंत्री के सिर, कंधों और हाथों में चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

जब उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया, तो उसने उन्हें तुरंत नहीं छोड़ा; उसने उनके बाल पकड़ लिए। पुलिस और आसपास के लोगों ने उसे जाने देने के लिए मनाने की कोशिश की।”

गुजरात के राजकोट शहर में कोठारिया रोड स्थित गोकुल पार्क में अपनी पत्नी, बेटे और माता-पिता के साथ रहने वाले सकरिया ने जनसुनवाई के दौरान पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज़ दिए और फिर कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया।

#WATCH | CCTV visuals of the individual, identifying himself as Rajesh Khimji, as he did a recce of Delhi CM Rekha Gupta’s Shalimar Bagh residence on 19th August. The man has been nabbed by the Police after he attacked the CM today during Jan Sunvai. (Video Source: Delhi CMO) pic.twitter.com/qQ3fecQGc1 — ANI (@ANI) August 20, 2025

पशु प्रेमी है राजेशभाई – भानुबेन

सकरिया की माँ भानुबेन ने दावा किया कि उनका बेटा एक पशु प्रेमी है, जो राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली गया था।

किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं – भानुबेन

भानुबेन ने कहा कि उनका बेटा एक ऑटो-रिक्शा चालक है और किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। उसने कहा “उसे कुत्तों, गायों और पक्षियों से बहुत प्यार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश के बाद वह परेशान था।

वह कुछ दिन पहले हरिद्वार गया था और फिर उसने हमें फ़ोन पर बताया कि वह कुत्तों के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने दिल्ली जाएगा”। भानुबेन ने कहा “जब हमने उससे पूछा कि वह कब लौटेगा, तो उसने फ़ोन पर बस इतना ही बताया”।

