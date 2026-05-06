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कौन हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? तमिलनाडु की त्रिशंकु विधानसभा में क्या होगी उनकी भूमिका

Tamil Nadu Hung Assembly:  विजय ने बुधवार को लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया. ऐसे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि 'त्रिशंकु विधानसभा' क्या है और इसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की क्या भूमिका रहने वाली है.

By: Shristi S | Published: May 6, 2026 5:07:43 PM IST

कौन हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? तमिलनाडु की त्रिशंकु विधानसभा में क्या होगी उनकी भूमिका
कौन हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? तमिलनाडु की त्रिशंकु विधानसभा में क्या होगी उनकी भूमिका


Governor Role in Hung Assembly: तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय ने बुधवार को लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया. 4 मई को, विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में एक चौंकाने वाली जीत हासिल की. 

​​हालांकि, पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही, क्योंकि वह कुछ ऐसी अहम सीटें जीतने में असमर्थ रही, जिनसे उसे 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल जाता. राज्य अब ‘त्रिशंकु विधानसभा’ (Hung Assembly) की स्थिति का सामना कर रहा है, और सरकार बनाने के लिए, विजय को कई विधायकों का समर्थन जुटाना होगा. इस पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की क्या भूमिका रहने वाली है चलिए समझें.

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त्रिशंकु विधानसभा क्या है?

त्रिशंकु विधानसभा तब बनती है जब किसी भी एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता, जैसा कि अभी तमिलनाडु में है. यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें सरकार बनाने के लिए गहन बातचीत, गठबंधन बनाने और छोटी पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन पर निर्भर रहने की जरूरत होती है. आमतौर पर, कोई एक पार्टी या पहले से घोषित गठबंधन विधानसभा में ज़्यादातर सीटें जीतता है और बिना किसी बड़ी अनिश्चितता के सरकार बनाता है.

त्रिशंकु विधानसभा ठीक इसके विपरीत स्थिति को दर्शाती है. कोई भी एक पार्टी या चुनाव-पूर्व गठबंधन बहुमत बनाने के लिए जरूरी न्यूनतम सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाता. तमिलनाडु विधानसभा में, बहुमत के लिए 234 में से 118 सीटें हासिल करना ज़रूरी होता है. इसमें, कोई भी एक पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती; नतीजतन, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टियाँ गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकती हैं. इस प्रक्रिया में निर्दलीय उम्मीदवार या छोटी पार्टियाँ भी अहम भूमिका निभा सकती हैं.

इस प्रक्रिया में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की भूमिका

तमिलनाडु में एक बार फिर राज्यपाल सुर्खियों में हैं, हालांकि इस बार अलग कारणों से. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को उस गठबंधन के नेता को, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं या सबसे बड़ी एकल पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होगा.

मानक प्रक्रिया के अनुसार, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उनसे सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं. वैकल्पिक रूप से, राज्यपाल ऐसे गठबंधन के गठन को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो बहुमत का समर्थन प्रदर्शित करने में सक्षम हो.

सदन में मौजूद विधायक वोट डाल तय करते हैं बहुमत

  1. यदि सदन के पटल पर बहुमत सफलतापूर्वक साबित हो जाता है, तो वह समूह सत्ता संभाल लेता है. सदन में मौजूद विधायक यह तय करने के लिए अपने वोट डालते हैं कि सरकार के पास बहुमत का समर्थन है या नहीं. यदि कोई पार्टी अपना बहुमत साबित करने में विफल रहती है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, और राज्यपाल अगली संभावित पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं.
  2. यदि कोई भी अकेली पार्टी या गठबंधन एक स्थिर सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है, तो राज्य संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के अंतर्गत आ सकता है, जिससे शासन की बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है.  इस गतिरोध को सुलझाने के लिए नए चुनाव कराए जाते हैं.
  3. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सरकारिया आयोग ने ‘त्रिशंकु विधानसभा’ (hung assembly) की स्थितियों में राज्यपालों के लिए शुरुआती रूपरेखाओं में से एक निर्धारित की थी. इसने सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को आमंत्रित करते समय वरीयता का एक स्पष्ट क्रम प्रस्तावित किया था.
  4. सबसे पहले, चुनाव-पूर्व गठबंधन जिसके पास बहुमत हो; उसके बाद, सबसे बड़ी एकल पार्टी जिसे अन्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो; फिर, चुनाव-पश्चात गठबंधन जिसमें सभी साझेदार सरकार का हिस्सा हों; और अंत में, चुनाव-पश्चात गठबंधन जो बाहरी समर्थन पर निर्भर हो.

Tags: Governortamil nadutvkVijay Thalapathy
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