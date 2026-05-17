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ट्रेन मैनेजर और गार्ड ने अगर नहीं किया होता ये काम,तो बिछ जाती लाशें; राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने को लेकर बड़ा खुलासा

Rajdhani Express Fire Incident:  रेलवे ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि इस घटना में कोई पैसेंजर घायल नहीं हुआ है. प्रभावित कोच से सभी 68 पैसेंजर को सुरक्षित निकालकर ट्रैक के किनारे लाया गया, जहां रेलवे ने उन्हें तुरंत रिफ्रेशमेंट और फर्स्ट एड दिया. रेलवे हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम भी सिचुएशन को संभालने के लिए मौके पर पहुंच गई है. पैसेंजर को उनकी आगे की यात्रा के लिए ट्रेन के दूसरे कोच में बिठा दिया गया है, जो कोटा तक जाएगी. कोटा स्टेशन पर ट्रेन में एक और नया कोच जोड़ा जाएगा, जिसके बाद पैसेंजर अपनी बर्थ पर जा सकेंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 2:05:52 PM IST

राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से दिल्ली-मुंबई रेल रूट ठप,
राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से दिल्ली-मुंबई रेल रूट ठप,


Rajdhani Express Fire Incident: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया. त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन जा रही ट्रेन नंबर 12431 राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई. इस घटना से दिल्ली-मुंबई रेल रूट पूरी तरह से बाधित हो गया. इस रूट की कई ट्रेनें रुक गईं. मुंबई-जयपुर सुपरफास्ट (12955) समेत कई ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोकना पड़ा. अच्छी बात यह रही कि सभी 68 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कोई हताहत होने से बच गया.

रेलवे की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा रविवार (17 मई, 2026) को सुबह लगभग 05:15 बजे नागदा-कोटा रेल सेक्शन पर लूनी रिछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच किलोमीटर 729/02 पर हुआ. ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी अचानक SLR (SLR) सेक्शन के पास AC कोच B-1 से ऊंची आग की लपटें निकलने लगीं.

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शुरुआती जांच और कोटा रेलवे डिवीजन के PRO से मिली जानकारी के मुताबिक, आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. आग तेज़ी से फैली और दो कोच को अपनी चपेट में ले लिया. डिब्बों में धुआं भर गया और ट्रेन का सेफ्टी सायरन बज गया, जिससे गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

ट्रेन मैनेजर और गार्ड की मौजूदगी से जान बची 

ट्रेन मैनेजर और गार्ड ने तुरंत एक्शन लिया. कोच B-1 से आग की लपटें उठते देखकर गार्ड ने तुरंत वायरलेस से लोको पायलट (ड्राइवर) को बताया, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. जानकारी मिलते ही रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत हरकत में आ गया. एहतियात के तौर पर, प्रभावित B-1 कोच और उसके पास वाली बोगी को तुरंत मेन रेक से अलग कर दिया गया ताकि आग पूरी ट्रेन में न फैल जाए. हादसे वाली जगह पर ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) की पावर सप्लाई भी काट दी गई. जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

कोटा में जोड़ा जाएगा एक नया कोच

 रेलवे ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि इस घटना में कोई पैसेंजर घायल नहीं हुआ है. प्रभावित कोच से सभी 68 पैसेंजर को सुरक्षित निकालकर ट्रैक के किनारे लाया गया, जहां रेलवे ने उन्हें तुरंत रिफ्रेशमेंट और फर्स्ट एड दिया. रेलवे हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम भी सिचुएशन को संभालने के लिए मौके पर पहुंच गई है. पैसेंजर को उनकी आगे की यात्रा के लिए ट्रेन के दूसरे कोच में बिठा दिया गया है, जो कोटा तक जाएगी. कोटा स्टेशन पर ट्रेन में एक और नया कोच जोड़ा जाएगा, जिसके बाद पैसेंजर अपनी बर्थ पर जा सकेंगे.

जांच के आदेश

चूंकि यह घटना राजस्थान के कोटा रेलवे डिवीजन में हुई, इसलिए सीनियर अधिकारियों की एक टीम तुरंत कोटा से रवाना हो गई. रतलाम रेलवे डिवीजन के DRM अश्विनी कुमार भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि रतलाम हेडक्वार्टर पास में ही है. जैसे ही रतलाम कंट्रोल को सुबह 5:20 बजे जानकारी मिली, एक एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART/ARME) और एक टावर वैगन भेजा गया. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की सही टेक्निकल वजह का पता लगाने के लिए डिटेल में जांच चल रही है, और प्रभावित ट्रैक को ठीक करने की कोशिशें जारी हैं.  

हर्षित श्रीवास्तव ने क्या कहा?

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन के CPRO, हर्षित श्रीवास्तव ने आग के बारे में बताया कि आज सुबह करीब 5:15 बजे 12431 हज़रत निज़ामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस के B-1 कोच और पेंट्री कार में आग लगने की खबर मिली. ये दोनों कोच ट्रेन के आखिरी कोच थे. सूचना मिलते ही रेलवे डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और पैसेंजर्स को ट्रेन से उतार दिया. समय पर की गई इस कार्रवाई की वजह से कोई पैसेंजर घायल नहीं हुआ. किसी की जान या चोट नहीं आई. इसके बाद प्रभावित कोच को मेन ट्रेन से अलग किया गया. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, और आग पर काबू पा लिया गया. प्रभावित कोच को अलग, सुरक्षित जगह पर रखा गया है. प्रभावित पैसेंजर्स को दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया है. कोटा स्टेशन पर नए कोच जोड़े जाएंगे, जिनमें यात्रियों को भेजा जाएगा. यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए नाश्ते और खाने का भी इंतज़ाम किया गया है. रेलवे ने कहा कि इस बारे में कोई भी जानकारी होने पर वह रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकता है. 

Tags: rajdhani express
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