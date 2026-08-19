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Rajasthan Weather Today: राजस्थान के किन-किन जिलों में आज होगी बारिश, IMD का अलर्ट देखकर ही निकलें घर से

Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश का रफ्तार में कमी आई है. वीकेंड तक कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद तेज बारिश की संभावना राज्य के जिलों में नहीं है.

By: JP Yadav | Published: August 19, 2026 9:04:19 AM IST

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Rajasthan Weather: भले ही देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) एक्टिव है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. इसके असर से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश से बुरा हाल है. कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है और इसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश करीब-करीब थम गई है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (Meteorological Centre Jaipur) के ताजा अपडेट के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार है. इसके इतर बुधवार (19 अगस्त, 2026)को राज्य के कुछ चुनिंदा संभागों और जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और शाम तक रुक-रुक कर बारिश होने का अलर्ट है. जयपुर समेत कुछ चुनिंदा जिलों में धीमी से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने का अलर्ट है. 

रूठ गया मॉनसून!

जानकारों का मानना है कि फिलहाल राजस्थान से मॉनसून 2026 रूठ गया है. इसकी रफ्तार सुस्त पड़ने से बारिश नहीं के बराबर हो रही है. कुछ ही जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के प्रतापगढ़ के अरनोद में सबसे अधिक 21 मिमी बारिश हुई. वहीं, कुछ जिलों में उमस और गर्मी के साथ तेज धूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. राज्य के श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार (19 अगस्त, 2026) को 39.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, बुधवार को बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 20 से 23 अगस्त के दौरान राजधानी जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इससे किसानों को भी राहत मिलेगी, हालांकि, राजस्थान के ज्यादातर जिलों में धान की रोपाई करीब-करीब हो चुकी है.  

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 हल्की बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, इस वीकेंड तक यानी पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश थोड़ी कम होगी. इसके अलावा 20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की वापसी हो सकती है. इसके अलावा बाकी हिस्सों में छिटपुट बौछारें ही देखने को मिलेंगी.  वहीं, मरुधरा के पश्चिमी हिस्से में अगले 4-5 दिनों तक मानसून की स्थितियां काफी कमजोर रहने वाली हैं. IMD के वैज्ञानिकों का मानना है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा यानी बारिश की संभावना बहुत ही कम है.    बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है. 

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Tags: Rajasthan Weather
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