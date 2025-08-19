Home > देश > Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित

Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित

Rajasthan: नारायणपुर   चतरपुरा - निमुचाना - बासदयाल  से कोटपूतली तक बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान युवा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाएँ और बुजुर्ग शामिल हुए।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 19, 2025 12:16:50 IST

jaipur hindi news, inkhabar news, roads hindi news
jaipur hindi news, inkhabar news, roads hindi news

योगेश शर्मा की रिपोर्ट, Rajasthan: नारायणपुर   चतरपुरा – निमुचाना – बासदयाल  से कोटपूतली तक बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान युवा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाएँ और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर लगभग 30 गांव बसे हुए हैं और इन सभी गांवों के लोग लंबे समय से परिवहन सुविधा के अभाव में परेशान हैं। न केवल कोटपूतली बल्कि जयपुर, दिल्ली, बानसूर और नारायणपुर तक भी कोई सीधा परिवहन साधन उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीणों की परेशानी

इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिलाओं और बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचने में भारी कठिनाइयाँ आती हैं, मजदूरी और नौकरीपेशा लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है और आपातकालीन स्थिति में वाहन न मिलने से जान तक खतरे में पड़ जाती है। ग्रामीणों ने सरकार और परिवहन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द नारायणपुर से कोटपूतली तक नियमित बस सेवा शुरू की जाए और चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड को प्रमुख ठहराव बनाया जाए। साथ ही जयपुर, दिल्ली, बानसूर और नारायणपुर तक भी सीधी बस सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिल सके।

Jharkhand News:  रामगढ़ में अपराधियों का आतंक, CCL आउटसोर्सिंग कंपनी में गोलीबारी, पर्चा छोड़कर फरार

शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य

अभियान के नेतृत्वकर्ता राकेश दायमा ने कहा कि यह केवल परिवहन का मुद्दा नहीं है बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि अब यह पूरे क्षेत्र की सामूहिक मांग बन चुकी है। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम

Tags: Jaipur NewsRajasthanrajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित
Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित
Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित
Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?