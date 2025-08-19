Rajasthan: रोडवेज बस सेवा की मांग को लेकर चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 30 से अधिक गांव प्रभावित

योगेश शर्मा की रिपोर्ट, Rajasthan: नारायणपुर चतरपुरा – निमुचाना – बासदयाल से कोटपूतली तक बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान युवा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाएँ और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर लगभग 30 गांव बसे हुए हैं और इन सभी गांवों के लोग लंबे समय से परिवहन सुविधा के अभाव में परेशान हैं। न केवल कोटपूतली बल्कि जयपुर, दिल्ली, बानसूर और नारायणपुर तक भी कोई सीधा परिवहन साधन उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीणों की परेशानी

इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिलाओं और बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचने में भारी कठिनाइयाँ आती हैं, मजदूरी और नौकरीपेशा लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है और आपातकालीन स्थिति में वाहन न मिलने से जान तक खतरे में पड़ जाती है। ग्रामीणों ने सरकार और परिवहन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द नारायणपुर से कोटपूतली तक नियमित बस सेवा शुरू की जाए और चतरपुरा मुख्य बस स्टैंड को प्रमुख ठहराव बनाया जाए। साथ ही जयपुर, दिल्ली, बानसूर और नारायणपुर तक भी सीधी बस सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिल सके।

Jharkhand News: रामगढ़ में अपराधियों का आतंक, CCL आउटसोर्सिंग कंपनी में गोलीबारी, पर्चा छोड़कर फरार

शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य

अभियान के नेतृत्वकर्ता राकेश दायमा ने कहा कि यह केवल परिवहन का मुद्दा नहीं है बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि अब यह पूरे क्षेत्र की सामूहिक मांग बन चुकी है। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम