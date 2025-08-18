Home > देश > Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार

Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार

Rajasthan Road Accident:  लाखेरी में भीषण सड़क हादसे में 3 जनो की दर्दनाक मौत,लाखेरी में मेगा हाइवे पर देव नगर के पास बीती देर रात्रि में भीषण सड़क हादसा, दो ट्रकों में आमने-सामने हुई भिड़ंत में तीन जनो की मौत,2 अन्य घायलो का चल रहा उपचार ।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 18, 2025 10:50:02 IST

Rajasthan News, Rajasthan Road Accident News, Hindi news
Rajasthan News, Rajasthan Road Accident News, Hindi news

नितीन बाबर की रिपोर्ट, Rajasthan Road Accident: लाखेरी में देवनगर के पास कोटा से लालसोट मेगा हाईवे पर बीती देर रात्रि में दो ट्रक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक आपस में ही फंस गए. काफी मशक्कत के बाद  ट्रक सवार सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। इनमें से दो लोगों की मौत लाखेरी में हो गई, जबकि एक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. दो घायलों का लाखेरी में उपचार चल रहा है।

Bihar News: सहरसा में 5 करोड़ की लागत से बना पुल 15 दिन में ध्वस्त, मंत्री ने दिए जांच के आदेश

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.पुलिस ने बताया कि तेज गति में होने के चलते ही दोनों ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हुई है। इसके बाद दोनों वहां एक दूसरे में फंस गए थे। दो ट्रकों की मदद से दोनों को अलग किया गया और उनमें फंसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया। लाखेरी थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने बताया कि कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहे ट्रक में प्याज भरा हुआ था। इसका चालक 42 वर्षीय कैलाश गुर्जर और खलासी 36 वर्षीय राजेश गुर्जर की मौत हुई है।

इसके अलावा इसमें झालावाड़ निवासी 32 वर्षीय राकेश की भी मौत हो गई है. वहीं, एक अन्य सवार 32 वर्षीय शोभाराम मेघवाल भी घायल हुआ है. इस ट्रक में प्याज झालावाड़ से भरा गया था। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ आ रहे ट्रक में पशु आहार भरा हुआ था। इस ट्रक के खलासी सवाई माधोपुर के खंडार निवासी 18 वर्षीय सौरभ घायल हो गया, जबकि इसका चालक 27 वर्षीय सोहन सिंह के हल्की-फुल्की चोट आई है। घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

‘अंग नोंच नोचकर खाते थे दरिंदे’ प्यार का लालच देकर मेहबूब ने ही धकेला जिस्म के मेले में,  दिल्ली के GB रोड में फंसी लड़की…

Tags: rajasthan newsRoad accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार
Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार
Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार
Rajasthan Road Accident वाहन की टक्कर से 3 लोग की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायलो का चल रहा उपचार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?