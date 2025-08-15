Rajasthan: स्वदेशी अपनाने के साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे देशवासी – राज्यवर्धन सिंह

दौसा से राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट

Rajasthan: दौसा जिले में 79 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वहीं जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया । इसके बाद एडीएम रामस्वरूप चौहान ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया वही शहीद की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया जहां प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वीरांगना के पैर छुए और इसके बाद उनकी समस्या सुनी वहीं मंच पर आए बच्चों के साथ उन्होंने आत्मीयता से बात की ।

समारोह में 26 प्रतिभाओ सहित वीरांगनाओं का किया सम्मान

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 26 प्रतिभाओ का सम्मान किया गया वही शहीद की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी । इस दौरान समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्वतन्त्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद होने वाले एवं उसमें भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों, क्रान्तिकारियों एवं मार्गदर्शकों को नमन किया।

स्वदेशी अपनाने के साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे देशवासी – राज्यवर्धन सिंह

उन्होंने कहा कि हम आज स्वतंत्र भारत में अपनी संस्कृति के अनुरूप जी रहे हैं। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे वीर सपूतों के बलिदान से मिली यह आजादी पूजनीय है। हमारी जिम्मदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत भारत खड़ा करें। समाज और राष्ट्र को सशक्त करना ही हमारा लक्ष्य है। प्रभारी मंत्री ने आगे बढ़ते देश की तस्वीर को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां रहने वाले 140 करोड़ लोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं की मेहनत के बूते आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को दोहराते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया।

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश के युवाओं से अपनी सोच का विस्तार कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि वह केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के रोजगार सृजन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पहले एक साल में ही 80 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी गई। साथ ही, सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में ‘राइजिंग राजस्थान’ का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इसमें दौसा जिले की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां से गुजरने वाला एक्सप्रेस-वे विकास का मार्ग बनकर उभरेगा वही मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री राठौड़ ने कहा कि पिछले कई वर्षों में विकट हालात रहने के बावजूद आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है । उन्होंने देशवासियों से एकता का आह्वान कर कहा कि सभी एकजुट रहे और सभी लोग नागरिक कर्तव्य भी निभाएं क्योंकि यह देश हम सभी से बनता है । उन्होंने कहा कि सभी लोग पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाएं और स्वदेशी अपनाने के साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर देश को मजबूती प्रदान करे।

अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के मामले में

अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के मामले में राठौर ने कहा कि चुनौतियां अलग-अलग रूप में आती है ऐसे में यदि ट्रेड वॉर के रूप में चुनौती मिल रही है तो भारत मजबूत हो क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होने के साथ ही निर्माता भी है, पीएम मोदी पर देशवासियों को अटूट भरोसा है वही उन्होंने कहा कि यह राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है कि 15 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड इस बार राजस्थान में आयोजित की जाएगी । इस जिला स्तरीय मुख्य समारोह में दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक सागर राणा, उप वन संरक्षक अजीत उचोई, नगर परिषद सभापति कल्पना जैमन, पंचायत समिति प्रधान प्रहलाद मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा रामस्वरूप चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुशरण राव, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध नागरिक, अन्य अधिकारी-कार्मिक एवं आमजन उपस्थित रहे।