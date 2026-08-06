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Viral Video: खाकी की बेरुखी! पेपर नहीं थे तो जब्त की कार, रात 3 बजे 3 महीने के मासूम संग परिवार को सड़क पर छोड़ा

राजस्थान के बारां में पुलिस की संवेदनहीनता पर विवाद. कागजात न होने पर रात 3 बजे कार ज़ब्त कर 3 महीने के मासूम संग पूरे परिवार को सड़क पर छोड़ा.

By: Shivani Singh | Last Updated: August 6, 2026 11:32:09 PM IST

कागजात न होने पर रात 3 बजे कार ज़ब्त कर 3 महीने के मासूम संग पूरे परिवार को पुलिस ने सड़क पर छोड़ा.
कागजात न होने पर रात 3 बजे कार ज़ब्त कर 3 महीने के मासूम संग पूरे परिवार को पुलिस ने सड़क पर छोड़ा.


राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल से आई एक खबर ने पुलिस की कार्यशैली और मानवीयता पर बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मांगरोल पुलिस ने कागजात न होने पर एक कार ज़ब्त कर ली और परिवार, जिसमें एक 3 महीने का मासूम बच्चा भी था, तड़के 3 बजे सुनसान सड़क पर छोड़ दिया.

जहाँ एक तरफ परिवार पुलिस की बेरुखी से सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत ही कार्रवाई की है.

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आखिर क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मांगरोल पुलिस की टीम रात में गश्त (नाइट गश्त) पर थी. इसी दौरान छबड़ा से मऊ की तरफ जा रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया. पुलिस ने जब कार चालक से गाड़ी के जरूरी कागजात मांगे, तो वह मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. पुलिस के अनुसार, कागजात न मिलने और स्थिति संदिग्ध लगने पर गाड़ी को नियमानुसार ज़ब्त कर लिया गया.

पीड़ित परिवार का दर्द

कार में सवार मनीष सुमन ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी और 3 महीने के छोटे बच्चे के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. जल्दबाजी में गाड़ी के कागजात घर पर ही छूट गए थे.

मनीष का आरोप है, ‘हमने पुलिसकर्मियों से मिन्नतें कीं, छोटे बच्चे का हवाला दिया और गुहार लगाई कि कम से कम परिवार को सुरक्षित घर तक पहुँचाने में मदद कर दें, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा.’

परिवार का यह भी दावा है कि जब उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें डराया-धमकाया और कार को चोरी की बताकर ज़ब्त कर लिया.

पुलिस का क्या पक्ष है?

इस पूरे मामले पर मांगरोल थाना अधिकारी (SHO) ज्ञानचंद मीणा का कहना है कि एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. चेकिंग के दौरान कार को रोका गया था.

SHO के मुताबिक, ‘कार में सवार व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और गाड़ी के कागजात पेश नहीं कर सका. इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों और संदेह के आधार पर गाड़ी को सीज (ज़ब्त) किया गया. पुलिस का दावा है कि पूरी कार्रवाई कानूनी दायरे में रहकर ही की गई है.

नियम बनाम इंसानियत: बहस छिड़ी

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद आम जनता के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है. एक पक्ष का कहना है कि खाकी वर्दी को आधी रात को एक माँ और 3 महीने के बच्चे के प्रति थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी. दूसरा पक्ष यह तर्क दे रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का नियमों का सख्ती से पालन कराना भी जरूरी है.

आगे क्या?

फिलहाल इस वायरल वीडियो और आरोपों की कोई आधिकारिक या निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचने के बाद अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि निष्पक्ष जांच में क्या सच्चाई बाहर आती है.

Tags: viral video
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