Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 हुआ जारी! अभी करें डाउनलोड

Rajasthan Patwari Admit Card 2025: आज, 13 अगस्त को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अगर आपने भी इसके लिए फॉर्म भरा है तो आप इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO ID के माध्यम से recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आपको बता दें कि इस पद के लिए लिखित परीक्षा राजस्थान में 17 अगस्त 2025 को दोनों शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जहाँ पहली शिफ्ट सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक। आपको बताते चलें कि इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान राजस्व विभाग में कुल 3,705 पटवारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने दी जानकारी

एडमिट कार्ड जारी होने की जानकारी RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ” पटवारी परीक्षा जैसे प्लान किया हुआ है 17 अगस्त को ही होगी, 38 जिलों में, दो पारियों में। एडमिट कार्ड 13 अगस्त को जारी करने का प्लान है। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।” उनके कथनानुसार विभाग ने आज 13 अगस्त एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. याद रहे परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है और इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो आप एडमिट कार्ड ध्यानपूर्वक डाउनलोड कर लें.

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025, सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र का पता सहित सभी आवश्यक विवरण दर्ज होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें, ताकि समय पर सुधार किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।