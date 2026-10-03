Rajasthan Panchayat Elections 2026: राजस्थान में कब होंगे पंचायत चुनाव, कब आएगा परिणाम; नोट करें सारी डिटेल

Rajasthan Panchayat Elections 2026: राजस्थान निर्वाचन आयोग (Rajasthan Election Commission) ने शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) को पंचायत चुनाव के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके चलते राज्य में पंचायत चुनाव कुल 4 चरणों में होंगे. चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही आचार संहिता भी राज्यभर में प्रभावी हो गई है. इसके तहत आगामी करीब 2 महीने तक यानी चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी.

अहम तारीखें

जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना: 20 नवंबर 2026

दिन: शुक्रवार

समय : 8 बजे से

प्रधान का चुनाव: 25 नवंबर 2026

उप प्रधान का चुनाव: 26 नवंबर 2026

जिला प्रमुख का चुनाव: 27 नवंबर 2026

उप जिला प्रमुख का चुनाव: 28 नवंबर 2026

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मीडिया के समक्ष शनिवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया. इसके साथ ही जानकारी दी कि चुनाव प्रचार के लिए जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और सरपंच पद के लिए रुपये 1 लाख की खर्च सीमा तय की गई है.

चरण / प्रक्रिया अधिसूचना (Notification) नामांकन अंतिम तिथि नाम वापसी व प्रतीक आवंटन मतदान तिथि (सुबह 7 से शाम 6 बजे) प्रथम चरण 08.10.2026 (गुरुवार) 13.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 15.10.2026 23.10.2026 (शुक्रवार) द्वितीय चरण 13.10.2026 (मंगलवार) 16.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 19.10.2026 29.10.2026 (गुरुवार) तृतीय चरण 19.10.2026 (सोमवार) 23.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 26.10.2026 04.11.2026 (बुधवार) चतुर्थ चरण 31.10.2026 (शनिवार) 04.11.2026 (दोपहर 3 बजे) 06.11.2026 14.11.2026 (शनिवार)

किस पर रहेगी सख्ती

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि नामांकन के दौरान रैली निकालने और जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सरकारी स्तर पर नए कार्यादेश जारी करने पर रोक रहेगी इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

यहां पर बता दें कि राजस्थान में कुल 41 जिले हैं. इनमें से 20 जिलों में महिलाएं जिला प्रमुख बनेंगी. साथ ही जिला परिषद सदस्यों के कुल 1,403 पदों पर और पंचायत समिति के सदस्य के 8,245 पदों पर चुनाव होने हैं. आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक जिस तरह से 20 जिलों में महिलाएं प्रमुख बनेंगी, वहीं, इसी तर्ज पर 457 प्रधानों में से 227 पंचायतों में महिला प्रधान बनेंगी.

चरण अधिसूचना नामांकन, जांच व प्रतीक आवंटन मतदान व मतगणना तिथि उपसरपंच चुनाव प्रथम चरण 08.10.2026 24.10.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 25.10.2026 (रविवार) 26.10.2026 द्वितीय चरण 13.10.2026 30.10.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 31.10.2026 (शनिवार) 01.11.2026 तृतीय चरण 19.10.2026 05.11.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 06.11.2026 (शुक्रवार) 07.11.2026 चतुर्थ चरण 31.10.2026 15.11.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 16.11.2026 (सोमवार) 17.11.2026

कब से होगा नामांकन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि पंच सरपंच और जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जबकि अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 15 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर को होंगे. ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया 28 नवंबर को पूरी हो जाएगी.