Rajasthan Panchayat Election Results 2026 Winners List: राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला नजर आ रहा है. पूरे राजस्थान में वोटों की गिनती के साथ ही राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा की जा रही है. इन चुनावों के जरिए जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को चुना गया है. मतदाता राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम, वार्ड-वार परिणाम और पार्टी-वार सीटों की स्थिति देख सकते हैं.

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को सुबह 8 बजे से 37 जिलों के जिला मुख्यालयों पर शुरू हुई. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में दर्ज वोटों की गिनती की जा रही है.

राज्य चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, सुबह 9:18 बजे तक BJP 20 पंचायत सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. जिला परिषद चुनावों में, BJP तीन सीटों पर आगे थी, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है. ये केवल शुरुआती रुझान हैं अंतिम परिणाम नहीं है. जैसे-जैसे और वोटों की गिनती होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे, पार्टियों की स्थिति बदल सकती है.

इस गिनती प्रक्रिया में 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद वार्ड और 7,543 पंचायत समिति वार्ड शामिल हैं. राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कोटा, बारां, श्री गंगानगर और करौली के परिणाम 17 दिसंबर को अलग से घोषित किए जाएंगे

मतगणना के शुरुआती दौर के रुझान इस प्रकार हैं:

श्रेणी भाजपा कांग्रेस

पंचायत समिति सीटें 20 पर आगे 13 पर आगे

जिला परिषद सीटें 3 पर आगे 1 पर आगे

ये परिणाम दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जनाधार का पता चलेगा। चुनाव प्रचार में स्थानीय मुद्दे जैसे सड़कें, पेयजल, रोजगार, मनरेगा (MGNREGA) के काम, स्वच्छता और विकास योजनाएं अहम रही हैं. कुल 8,245 पंचायत समिति वार्डों के लिए मतदान हुआ था, जबकि 20 नवंबर को 37 जिलों के 7,543 वार्डों के लिए मतगणना हो रही है। बाकी चार जिलों में मतगणना 17 दिसंबर को होगी।

पार्टी-वार परिणाम यह तय करने में भी मदद करेंगे कि किस राजनीतिक दल या समूह के पास पंचायत समिति प्रधान को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या बल है. चौथे और अंतिम चरण में, 25 जिलों की 3,747 ग्राम पंचायतों में 16 नवंबर को मतदान हुआ. मतदाताओं ने 3,747 सरपंचों और 33,885 वार्ड पंच सदस्यों को चुना. इस चरण के दौरान 11,905 मतदान केंद्रों पर 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र थे. राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में अंतिम चरण में 84.42% मतदान दर्ज किया गया. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के विपरीत, सरपंच और वार्ड पंच के उम्मीदवार बिना किसी राजनीतिक दल के चुनाव लड़ते हैं.